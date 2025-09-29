قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عماد النحاس يكشف حقيقة طلب زيزو المشاركة أمام الزمالك
عمرو أديب منفعلا: عندي 60 سنة منهم 55 الزمالك بيتغلب فيهم
بعد حسم القمة أمام الزمالك.. موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري
النيابة الإدارية تكشف تفاصيل جديدة في واقعة السوار الأثري
مصدر أمني مسؤول: مصر وقطر سلمتا حركة حماس المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار بغزة
الخارجية السورية تعتذر لمصر عما حدث في مظاهرات دمشق
بعد الفوز على الزمالك.. موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري
موعد مباراة الزمالك القادمة أمام غزل المحلة بالدوري المصري
أيمن منصور: الزمالك عانى بدنيًا أمام الأهلي.. والنحاس تفوق على فيريرا
القمة حمرا.. 3 أهداف و4 كروت والنينجا يقلب الطاولة على الزمالك وإصابة نجم الأهلي
هدنة غزة بين النفي والتأكيد.. هل تسلمت حماس نص خطة ترامب للسلام
وزير الشؤون النيابية: رئيس الجمهورية طلب إيجاد خيارات وبدائل كثيرة عن الحبس الاحتياطي
رياضة

وليد صلاح الدين: الأهلي أثبت أنه الأقوى في إفريقيا والقمة قدمت صورة مشرفة للكرة المصرية

وليد صلاح الدين
وليد صلاح الدين
إسلام مقلد

علق وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على فوز الفريق الأحمر أمام غريمه التقليدي الزمالك بهدفين مقابل هدف، في قمة الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، مؤكدًا أن اللقاء جاء على مستوى التطلعات وأعاد للأذهان قوة المنافسة بين قطبي الكرة المصرية.

تصريحات مدير الكرة بالأهلي

قال وليد صلاح الدين في تصريحاته عبر قناة "أون سبورت": "في البداية أبارك للنادي الأهلي وإدارته ولاعبيه على الفوز المستحق، رغم الظروف الصعبة التي واجهها الفريق"، مضيفًا: "هاردلك للزمالك وإدارته وجماهيره، المباراة جاءت على مستوى الحدث وقدمت صورة رائعة لكرة القدم المصرية، حيث شهدنا مواجهة قوية مليئة بالفرص الضائعة، لكن في النهاية استمتع الجمهور الحاضر بأداء يليق باسم الكرة المصرية".

وأكد مدير الكرة أن الأهلي قدم أداءً مميزًا رغم الغيابات العديدة، مشيرًا إلى أنه ينتظر عودة المصابين مثل زيزو، إمام عاشور، أفشة، شكري، وأشرف داري، موضحًا أن الفريق يمتلك بدائل قادرة على تعويض الغيابات وهو ما ظهر جليًا في اللقاء.

رسالة لجماهير الأهلي

وجه وليد صلاح الدين رسالة مباشرة لجمهور الأهلي، قائلاً: "أقول لجمهور الأهلي أننا أقوى فريق في إفريقيا، نريد أن نهدئ وأن يثق الجميع في اللاعبين والنادي. لا تصدقوا 90% من الأخبار المغلوطة التي يتم تداولها، لدينا مصادر رسمية وأنا أخرج أوضح الأمور. لا أريد ذكر أسماء أو مواقع، لكن أتمنى أن تعي الجماهير هذا الأمر".

وأضاف: "هناك أخبار كثيرة غير صحيحة تم تداولها، مثل ما أشيع عن زيزو الذي حضر المعسكر وجلس معي، وأيضًا عن إمام عاشور، وكلها غير دقيقة. نحن نركز على مباراتنا المقبلة بعد ثلاثة أيام ونسعى للفوز بها".

تحليل للمباراة

وعن مجريات اللقاء، أوضح وليد صلاح الدين أن الأهلي لم يبدأ بالشكل الأفضل في أول 10 دقائق، لكنه سرعان ما فرض سيطرته على مجريات اللعب، وأهدر العديد من الفرص خاصة في الشوط الثاني، وهو ما يعكس قوة الفريق وقدرته على فرض شخصيته رغم الغيابات.

كما أشاد بعدد من اللاعبين الذين شاركوا كأساسيين وبدلاء وقدموا أداءً لافتًا، مثل حسين الشحات، أحمد عبد القادر، عمر كمال، وديانج، مؤكدًا أن التغييرات منحت الفريق حيوية إضافية على أرض الملعب.

ملف المدير الفني الجديد

وفيما يخص هوية المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، كشف مدير الكرة أن الأمر لا يزال قيد الدراسة من جانب رئيس النادي ولجنة التخطيط، حيث تُعرض عدة سير ذاتية، لكن بعض الأسماء تعتذر أو تحدث خلافات مادية تحول دون إتمام التفاوض. وأكد أن الجهاز الفني الحالي بقيادة عماد النحاس قدم عملًا كبيرًا وحقق نتائج إيجابية، مقدمًا له الشكر والتقدير على جهوده.

ترتيب الأهلي بعد الفوز

بهذا الفوز الثمين، رفع الأهلي رصيده إلى 15 نقطة ليحتل المركز الثالث في جدول الترتيب مع مباراة مؤجلة، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 17 نقطة في الصدارة، لتشتعل المنافسة مبكرًا على قمة الدوري المصري الممتاز.

وليد صلاح الدين النادي الأهلي الأهلي الزمالك

