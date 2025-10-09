وليد صلاح الدين: فخورون بالتأهل التاريخي لكأس العالم

أعرب الكابتن وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن سعادته البالغة بتأهل المنتخب المصري إلى نهائيات كأس العالم 2026، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يمثل فرحة كبيرة لكل المصريين.

وقال وليد في تصريحاته خلال برنامج «حارس الأهلي» مع الإعلامي أحمد شوبير:

“مبروك لمصر وشعبها العظيم، ومبروك لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يدعم الرياضة المصرية دائمًا. التأهل للمونديال تتويج لمجهود دولة بأكملها، وليس مجرد إنجاز كروي.”

إشادة بالتوأم حسام وإبراهيم حسن



وخصّ وليد صلاح الدين بالتهنئة التوأم حسام وإبراهيم حسن، المديرين الفنيين لمنتخب مصر، بعد قيادة الفراعنة نحو التأهل إلى المونديال، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعكس جهدًا كبيرًا من الجهاز الفني واللاعبين.

وأضاف:“أهنئ التوأم حسام وإبراهيم حسن على تحقيق هذا الحلم الكبير. الجميع يعلم حجم التحديات التي واجهوها، لكنهم أثبتوا أنهم رجال مواقف يعرفون طريق النجاح.”



كما تطرق مدير الكرة بالأهلي للحديث عن منظومة النادي، مؤكدًا أن الأهلي دائمًا ما يكون داعمًا أساسيًا للمنتخب الوطني، من خلال إعداد لاعبين على أعلى مستوى بدني وفني.

وأوضح:“النادي الأهلي منظومة نجاح متكاملة، تجهز اللاعبين نفسيًا وبدنيًا لخدمة المنتخب في أي وقت. هذا هو سر تفوق الأهلي الدائم محليًا وقاريًا.”

واختتم وليد صلاح الدين حديثه مؤكدًا أن تأهل مصر للمونديال يجب أن يكون بداية جديدة لمزيد من التطور في كرة القدم المصرية.



