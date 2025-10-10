محمد العدل : ياسين منصور داخل امتحان كبير في الأهلي

أكد المنتج الفني محمد العدل أن ياسين منصور المرشح لمنصب نائب رئيس النادي الاهلي ينتظره امتحان كبير داخل القلعة الحمراء.



وقال محمد العدل الذي حل ضيفا على الاعلامي عمر ربيع ياسين ببرنامجه مان تو مان عبر صفحته الرسمية:"الاربع سنوات المقبلة فترة اختبار لياسين منصور هل هيقدر يدير الاهلي بجانب شغله ومسئولياته الكبيرة ولا لأ "



ويضيف :"مؤسسة الاهلي مش مؤسسة سهلة عشان تديرها مع شغلك دي حاجة مرعبة".



واتم محمد العدل حديثه:" ياسين منصور أهلاوي كبير وعقلية تجارية فذة ومعاه كوادر مهمة هتساعده واتمني أنه ينجح في مهمته".