وليد صلاح الدين يكشف حقيقة أزمة إمام عاشور وتجديد عقده مع الأهلي

كشف وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، حقيقة ما تردد مؤخرًا حول وجود أزمة مع اللاعب إمام عاشور تتعلق بتجديد تعاقده مع القلعة الحمراء، مؤكدًا أن ما يتم تداوله مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.



وقال وليد صلاح الدين، خلال ظهوره عبر قناة النادي الأهلي:

«كل الكلام اللي بيتقال عن إن إمام عاشور عامل مشاكل في غرفة الملابس غير صحيح تمامًا، زي ما اتقال إني كلمت وكيله وقلت له يخلي إمام يقلل طلباته في التجديد، وده برضو مش حقيقي. إزاي أكلم وكيله وأنا عندي إمام قدامي في الفريق؟».

إمام عاشور يوجه رسالة إلى لاعبي المنتخب قبل لقاء جيبوتي محمود سمير: ليس من حق إمام عاشور المطالبة بالمساواة مع زيزو



وأضاف مدير الكرة بالأهلي:

«أنا ما فتحتش أي كلام مع إمام عاشور عن تجديد العقد، ولا جِت سيرة وكيله أصلًا. موضوع وكيله القديم آدم وطني انتهى من زمان قبل ما أجي، والنادي كان منع التعامل معاه وقتها».



واختتم وليد صلاح الدين حديثه قائلًا:«مفيش أي سبب إننا نفتح موضوع التجديد دلوقتي، اللاعب مرتبط بعقد لمدة 3 سنوات، وهو ملتزم ومنضبط وبيتمرن كل يوم بأفضل شكل».