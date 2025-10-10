130 مليون جنيه.. مطالب أحمد عبد القادر لتجديد عقده مع الأهلي



كشف الإعلامي خالد الغندور عن تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات النادي الأهلي مع لاعبه أحمد عبد القادر، لتجديد عقده خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن اللاعب وضع شروطًا مالية محددة أمام إدارة القلعة الحمراء.



وقال الغندور، خلال برنامجه التليفزيوني مساء الخميس، إن أحمد عبد القادر طلب الحصول على 35 مليون جنيه في الموسم الأول، و45 مليون في الموسم الثاني، و50 مليون في الموسم الثالث، ليصل إجمالي قيمة العقد إلى نحو 130 مليون جنيه على مدار ثلاث سنوات.

أحمد عبد القادر يطلب 130 مليون جنيه لتجديد عقده مع الأهلي



وأشار لاعب الزمالك السابق إلى أن الاجتماع الأخير بين اللاعب ووليد صلاح الدين، مدير الكرة بالأهلي، تناول مناقشة تفاصيل بنود العقد الجديد، بما يشمل الحوافز والمكافآت الإضافية.



وأضاف الغندور أن إدارة الأهلي تدرس الموقف المالي بعناية، في ظل التزامها بسياسة سقف الرواتب داخل النادي، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن التجديد، لافتًا إلى أن الإدارة تهدف لحسم ملفات تجديد عقود اللاعبين الأساسيين قبل بداية النصف الثاني من الموسم الجاري.