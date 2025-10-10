وليد صلاح الدين يهاجم مروّجي الشائعات حول مدرب الأهلي الجديد

رد وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، بقوة على الأنباء التي ترددت مؤخرًا بشأن رفض المدير الفني الجديد، ياس سوروب، لفكرة وجود مدير كرة ضمن الجهاز الفني للفريق.



وقال وليد صلاح الدين في تصريحات عبر قناة الأهلي:

«في بعض الناس بتقول إن مستر ياس سوروب مش عايز مدير كرة! يا جماعة أنا اللي اتكلمت معاه بنفسي، كل ده كلام فاضي وهبد».

وأضاف:«القصة بسيطة جدًا، في ناس بتحاول تركب على اسم النادي الأهلي علشان المشاهدات، واسم الأهلي مرعب، أول ما يتقال الكل بيجري يشوف الفيديو».



ووجّه مدير الكرة رسالة لجماهير الأهلي قائلًا:«رسالتي لجمهور الأهلي الحقيقي، المعلومات الموثوقة تاخدوها من قناة النادي والمركز الإعلامي، لأن 90% من اللي بيتقال على السوشيال ميديا مجرد شائعات».