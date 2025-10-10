قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التحقيق في تقاضي مسؤول بحي العمرانية رشوة من جزار
خبير استراتيجي عن اتفاق وقف إطلاق النار: يوم عظيم للشرق الأوسط
ما حكم الأذان الثاني في صلاة الجمعة؟.. الإفتاء تجيب
أسماء تتصدر صفقة التبادل.. قائمة أولى بالأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم
130 مليون جنيه.. مطالب أحمد عبد القادر لتجديد عقده مع الأهلي
عملية مترون.. تركيا تفكك خلية تجسس لصالح الموساد الإسرائيلي في إسطنبول
النقل تناشد قائدي المركبات عدم استخدام حارة الأتوبيس الترددي على الدائري
الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة تغزر على السواحل الشمالية والوجه البحري
مسؤول أمريكي كبير: جنودنا لن يدخلوا غزة.. ونشر قوات مصرية وقطرية بالقطاع
وثيقة تفاهمات إسرائيل وحماس: بدء الانسحاب من غزة غدا
حاصلة على جائزة عالمية.. لقطات جوية مبهرة لمحطة عدلي منصور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

وليد صلاح الدين يهاجم مروّجي الشائعات حول مدرب الأهلي الجديد

وليد صلاح
وليد صلاح
منار نور

رد وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، بقوة على الأنباء التي ترددت مؤخرًا بشأن رفض المدير الفني الجديد، ياس سوروب، لفكرة وجود مدير كرة ضمن الجهاز الفني للفريق.


وقال وليد صلاح الدين في تصريحات عبر قناة الأهلي:
«في بعض الناس بتقول إن مستر ياس سوروب مش عايز مدير كرة! يا جماعة أنا اللي اتكلمت معاه بنفسي، كل ده كلام فاضي وهبد».


وأضاف:«القصة بسيطة جدًا، في ناس بتحاول تركب على اسم النادي الأهلي علشان المشاهدات، واسم الأهلي مرعب، أول ما يتقال الكل بيجري يشوف الفيديو».


ووجّه مدير الكرة رسالة لجماهير الأهلي قائلًا:«رسالتي لجمهور الأهلي الحقيقي، المعلومات الموثوقة تاخدوها من قناة النادي والمركز الإعلامي، لأن 90% من اللي بيتقال على السوشيال ميديا مجرد شائعات».

وليد صلاح الدين الاهلي مدرب الاهلي

عودة الساعة 60 دقيقة للخلف عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

عودة الساعة 60 دقيقة للخلف عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تراجع أسعار الذهب في الصاغة اليوم.. هدوء نهاية الأسبوع يخيم على السوق

تراجع أسعار الذهب في الصاغة اليوم.. هدوء نهاية الأسبوع يخيم على السوق

الرئيس السيسي وترامب

الرئيس السيسي يرشح ترامب لجائزة نوبل للسلام.. والرئيس الأمريكي يلبي دعوة زيارة مصر

مدينة غزة

4 شهداء وعشرات المفقودين تحت الأنقاض في غارة إسرائيلية على مدينة غزة

4 حالات حددها القانون.. متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر؟

4 حالات حددها القانون.. متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر؟

اكرامي

كل واحد يدفع 2 جنيه.. إكرامي يقترح التبرع لنادي الزمالك

زجاجات المياه البلاستيك

90 ألف حتة بلاستيك في جسمنا .. زجاجات المياه تسبب كوارث | إيه الحكاية

جيش الاحتلال الإسرائيلي

بعد اتفاق وقف الحرب .. إصابة 4 جنود إسرائيليين في غزة

أصعب مشهد

وقعت زميلتها في النيل .. الفنانة إسلام مبارك تحكي أصعب مشهد في فيلم "ضي"

ترامب

شعث: مصر قالت لا لأمريكا وفرضت إرادتها السياسية

نتنياهو

عبد المنعم سعيد: نتنياهو شكّل عامل ضغط داخلي ساهم في تسريع المساعي لإنهاء الحرب

لتحلية صحية .. طريقة عمل كيكة الجزر

موضة اللب المفصص .. فوائد خارقة لبذور اليقطين لن تخطر ببالك

90 ألف حتة بلاستيك في جسمنا .. زجاجات المياه تسبب كوارث | إيه الحكاية

6 أطعمة فى وجبة الفطور قد تغير مصير ضغط دمك للأبد

الفتاة المعجزة

الفتاة المعجزة.. جيسيكا طويل تمشي من جديد بعد سنوات من الشلل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

