قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دون لوحات.. الداخلية تكشف سبب التحفظ على دراجة عامل توصيل طلبات بالجيزة
ياسمين عز تقدم نصيحة للرجال: لما مراتك تصَّدع هات لها غويشة دهب
صعود جديد للذهب مساء اليوم الجمعة 10-10-2025
صلوا عليهما الظهر والعصر.. وفاة ربة منزل بعد ساعتين من رحيل زوجها في قنا
أول خطاب بعد المظاهرات.. ملك المغرب: الحكومة والبرلمان مسئولان عن تسريع وتيرة التنمية
غرق أب ونجله في مياه النيل ببني سويف
مفتي الجمهورية: ذكرى أكتوبر تذكّرنا بقيمة الدين والفكر السليم في صناعة النصر
ياسمين عز: القوامة معناها إن الراجل يصرف والست تساعد مش العكس
مارسيل كولر يهنئ منتخب مصر بالتأهل إلى كأس العالم 2026
مصرع شاب وإصابة اثنين في مشاجرة مسلحة بقرية المريس غرب الأقصر
برلمانيون: حكمة الرئيس السيسي أنهت حرب غزة.. وإدخال المساعدات نتاج جهد دبولماسي مصري كبير
20 يوما | موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 وضبط الساعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

توروب: فخور بتدريب الأهلي.. وهدفي تحقيق الفوز والتتويج بالبطولات

ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي
ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي
إسلام مقلد

قال ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه فخور للغاية بتدريب الأهلي صاحب التاريخ الكبير وأنه متحمس للغاية لتقديم كل ما لديه خلال الفترة المقبلة.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم: «سعيد للغاية.. العديد من مسئولي النادي أغلبهم من لاعبي كرة القدم السابقين، وقد تحدثت مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، وكلانا كان يلعب مهاجما، وتطرقنا للعديد من النقاط التي تخص الفريق».

وأضاف: «عرفت الكثير عن الأهلي، وأعلم أنه فريق يسعى دائما للفوز فقط، وأنا شخصيًاً أتفق مع هذا الأمر، وسوف أبذل قصارى جهدي لتطوير اللاعبين والحفاظ على ما تحقق من تاريخ، وتكملة المسيرة لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات.. شغوف للغاية بالتعرف على اللاعبين، وأعرف أن الفريق مقبل على مباراة مهمة للغاية في غضون أيام قليلة».

وأكمل: «سوف يكون معي ٥ مساعدين ضمن الجهاز المعاون، وهدفنا واحد فقط هو الفوز وتحقيق البطولات، وهو المعنى الحقيقي لكرة القدم وقد تعودت العمل في أندية كبيرة في أوروبا، وشاركت في دوري الأبطال، وأعرف أن المهمة مع الأهلي ليست سهلة، وقد تعودت على العمل تحت الضغوط».

وأشار توروب إلى أنه شاهد بعض مباريات الفريق خلال الفترة الماضية، بداية من المشاركة في كأس العالم للأندية، كذلك مبارياته في بطولة الدوري لتحليل الأداء والوقوف على النقاط التي سوف يجري العمل عليها.

وأكمل: «الأهلي خاض ٣ مباريات في كأس العالم للأندية وقدم مجهودا كبيرا رغم عدم تحقيق النتيجة المطلوبة، والآن أنا هنا سوف أعمل على تحقيق الإنجازات التي يهدف إليها النادي.. كان لدي العديد من العروض بالفترة الماضية وهذا أمر طبيعي بعد العمل في الدوري الألماني الذي يعتبر أحد أقوى مسابقات أوروبا وحققت معه نجاحات عديدة، وطبيعي أن أحصل على عروض من مختلف دول العالم».

وألمح المدرب الدنماركي إلى أنه شعر باهتمام كبير فور تلقيه عرضا لتدريب الأهلي، ومع المحادثات تطورت المفاوضات من خلال وفد النادي الذي سافر إلى الدنمارك وأنه فخور بأن يكون جزءا من هذا الكيان العريق.

وقال: «تزاملت مع عدد من اللاعبين المصريين، مثل محمود ابوالدهب وعبد الستار صبري، وأتذكر الفترة التي جمعتنا، وأتمنى أن ألتقي بهم».

وشدد على أنه يعرف جيداً حجم الضغوط نتيجة لشعبية الأهلي الذي يقف خلفه أكثر من ٧٠ مليون مصري، وأنه منذ الوصول إلى مطار القاهرة لمس هذا الأمر من خلال مشجعي النادي الذي أصبح يعرف قيمته جيداً، وهو ما ظهر في الاهتمام الإعلامي الكبير منذ التعاقد معه، وأنه يهتم بالنجاح في مهمته برفقة جهازه المعاون.

وقدم سوروب التهنئة إلى المنتخب الوطني لتأهله إلى نهائيات كأس العالم، لافتاً إلى أن تواجد عدد كبير من لاعبي الأهلي في صفوف المنتخب يعكس قيمة الفريق، وأنه اعتاد على غياب اللاعبين الدوليين خلال فترات الأجندة الدولية، وأنه تسلم مهمته بعد مرور عدة أسابيع من الموسم ولا يملك الكثير من الوقت قبل السفر إلى بوروندي، ولكنه سوف يبذل كل ما يمكن لتطبيق أفكاره مع اللاعبين خلال الفترة المقبلة.

ييس توروب النادي الأهلي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-10-2025.. عيار 21 بكام؟

سكان غزة

لا تعودوا إلى منازلكم.. نداء عاجل من الدفاع المدني لمواطني غزة

التيك توكر يوسف شلش

غدر وانتقام.. القصة الكاملة لإنهاء حياة التيك توكر يوسف شلش برصاصة في المطرية

منشور

تنبيه عاجل من وزارة الصحة بشأن لقاح الإنفلونزا

أسعار الذهب

تراجع سعر الذهب اليوم 10 أكتوبر بعد مستويات تاريخية

ماريا كورينا ماتشادو

من هي ماريا كورينا ماتشادو الفائزة بجائزة نوبل للسلام لعام 2025؟

المتهمون

هزار 3 طلاب يتحول لكارثة.. أشعلوا النيران بـ 6 سيارات في التجمع

صورة أرشيفية

انهــ ــيار جزئي لعقار بالإسكندرية.. ونجاة شخصين من السكان

ترشيحاتنا

المستشار الدكتور حنفي جبالي

رئيس مجلس النواب ينعى شقيقة المهندس إبراهيم محلب

السيسي

حكمة الرئيس السيسي كلمة السر.. أحزاب تشيد بالدور المصري لإنهاء حرب غزة

محمد الغمراوي

حزب الوعي: مصر شريان حيوي للقضية الفلسطينية وصمام الأمان للمنطقة

بالصور

لإشراقة فورية.. 5 وصفات طبيعية لتفتيح البشرة بالزبادي

وصفات طبيعية بالزبادي تمنحك إشراقة فورية
وصفات طبيعية بالزبادي تمنحك إشراقة فورية
وصفات طبيعية بالزبادي تمنحك إشراقة فورية

طريقة عمل اللازانيا بخطوات بسيطة وسريعة في بيتك

طريقة عمل اللازانيا
طريقة عمل اللازانيا
طريقة عمل اللازانيا

حريق خطير يهدد الشاحنة الأكثر مبيعًا في أمريكا

فورد
فورد
فورد

إنطلاق فعاليات برنامج الوعى الأثرى "تراثنا نحميه و نحييه " بالشرقية

اثار
اثار
اثار

فيديو

فوائد الرمان

صيدلية طبيعية.. قشر الرمان سر منسي لعلاج الأمراض

مسلم

لفظ مسيء.. مسلم يرد على شائعات عودته لـ يارا تامر

نحوم اسطنبول

النجوم في قفص الاتهام.. عملية مخدرات كبرى تزلزل الوسط الفني التركي

كامل الباشا وأحمد مالك

فيلم كولونيا يطلق إعلانه التشويقي الأول| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد