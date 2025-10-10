قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عمرو أديب: غزة تحتاج 75 مليار دولار ومش بعيد نري ترامب مع الأسرى
ستاندرد آند بورز ترفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة
درة تقابل أحمد العوضي في علي كلاي.. وتواصل تصوير الست لما
أحمد فايق يحذر من خطورة محتوى السوشيال ميديا على الأطفال
العالم قادم لشرم الشيخ| عمرو أديب: شيء ضخم جدا هيحصل عندنا.. قيادات ورؤساء مش بس ترامب
إليسا: فضل شاكر من أهم الأصوات في العالم العربي
ترتيب دورى المحترفين بعد مباريات الجولة الثامنة
آية يكرهها الشيطان والجن وتطردهم من المنزل والجسد.. اقرأها الآن
قصة 3 جنود اختفوا خلال حرب أكتوبر.. قناص يروي الحكاية
وثيقة تكشف خريطة تنفيذ خطة ترامب بغزة | تفاصيل
مواعيد مباريات كأس السوبر المصرى في الإمارات.. تبدأ 6 نوفمبر
إدراج الأزهر ضمن أفضل 1000 جامعة في تصنيف التايمز العالمي لعام 2026
سوروب يتحدث عن جمهور الأهلي وأهدافه مع الفريق

ياس سوروب
ياس سوروب
إسلام خالد

عبر ياس سوروب، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، عن سعادته البالغة بتوليه مسؤولية تدريب الفريق، مؤكدًا أنه يشعر بالفخر لقيادة نادي بحجم الأهلي، ويعلم جيدًا حجم التحديات والطموحات المرتبطة بهذا المنصب.

تحدث ياس سوروب، في أول مؤتمر صحفي له بعد توليه القيادة الفنية، قال سوروب:
"تدريب المارد الأحمر شرف كبير، وأعرف أن الفوز هنا ليس مجرد هدف، بل هو الخيار الوحيد دائماً"، مضيفًا أنه سبق له العمل مع أندية تلعب على البطولات باستمرار، لكنه يشعر بأن تجربة الأهلي مختلفة ومميزة.

وعن انطباعه الأول عن جماهير القلعة الحمراء، قال: "الجمهور أبهرني بشغفه وحبه للنادي، وأنا جاهز لتحقيق الإنجازات وإسعادهم"، مشيرًا إلى أنه تابع الأهلي عن قرب ويعلم الكثير عن تاريخه، واختار تدريب الفريق بقلبه، وليس فقط بعقله.

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالي:

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

تراجع سعر الذهب اليوم 10 أكتوبر بعد مستويات تاريخية

إجازة

30 يومًا إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص.. في هذه الحالة

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن.. ورئيس الشعبة يكشف التفاصيل

بطاقه التموين

متاح الآن.. كيفية إضافة المواليد على بطاقة التموين من خلال استمارة تحديث البيانات؟

المتهمون

هزار 3 طلاب يتحول لكارثة.. أشعلوا النيران بـ 6 سيارات في التجمع

ماريا كورينا ماتشادو

من هي ماريا كورينا ماتشادو الفائزة بجائزة نوبل للسلام لعام 2025؟

ترامب والسيسي

بمشاركة 12 دولة وحضور ترامب.. قمة عربية - إسلامية - أوروبية في شرم الشيخ

ازي تبعت شكوي أو استغاثة لمجلس الوزراء

من مكانك .. كيف ترسل شكوي أو استغاثة لمجلس الوزراء؟

ترشيحاتنا

حريق

اندلاع حريق بجوار مسجد المتناوي في البدرشين

أوتاكا والبلوجر هدير عبدالرازق

تحديد موعد محاكمة أوتاكا طليق هدير عبدالرازق في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة

سوزي الأردنية

15 أكتوبر.. نظر ثاني جلسات محاكمة سوزي الأردنية المتهمة بنشر فيديوهات خادشة

بالصور

الشعور المستمر بالإرهاق.. نقص الحديد في الجسم أحد الأسباب

ماذا يحدث لجسمك عند تناول موزة واحدة يوميًا؟ فوائد مذهلة ونصائح لا يعرفها الكثيرون

طريقة عمل شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة

أعراض خمول الغدة الدرقية وأسبابها الخفية.. كيف تكتشفينها قبل فوات الأوان؟

ياس سوروب

سوروب يتحدث عن جمهور الأهلي وأهدافه مع الفريق

الفائزة بجائزة نوبل للسلام ٢٠٢٥

ماريا كورينا ماتشادو.. مناضلة فنزويلية تحصد جائزة نوبل للسلام 2025

فوائد الرمان

صيدلية طبيعية.. قشر الرمان سر منسي لعلاج الأمراض

مسلم

لفظ مسيء.. مسلم يرد على شائعات عودته لـ يارا تامر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

