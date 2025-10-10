سوروب يتحدث عن جمهور الأهلي وأهدافه مع الفريق

عبر ياس سوروب، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، عن سعادته البالغة بتوليه مسؤولية تدريب الفريق، مؤكدًا أنه يشعر بالفخر لقيادة نادي بحجم الأهلي، ويعلم جيدًا حجم التحديات والطموحات المرتبطة بهذا المنصب.

تحدث ياس سوروب، في أول مؤتمر صحفي له بعد توليه القيادة الفنية، قال سوروب:

"تدريب المارد الأحمر شرف كبير، وأعرف أن الفوز هنا ليس مجرد هدف، بل هو الخيار الوحيد دائماً"، مضيفًا أنه سبق له العمل مع أندية تلعب على البطولات باستمرار، لكنه يشعر بأن تجربة الأهلي مختلفة ومميزة.

وعن انطباعه الأول عن جماهير القلعة الحمراء، قال: "الجمهور أبهرني بشغفه وحبه للنادي، وأنا جاهز لتحقيق الإنجازات وإسعادهم"، مشيرًا إلى أنه تابع الأهلي عن قرب ويعلم الكثير عن تاريخه، واختار تدريب الفريق بقلبه، وليس فقط بعقله.

