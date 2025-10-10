قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
آية يكرهها الشيطان والجن وتطردهم من المنزل والجسد.. اقرأها الآن
قصة 3 جنود اختفوا خلال حرب أكتوبر.. قناص يروي الحكاية
وثيقة تكشف خريطة تنفيذ خطة ترامب بغزة | تفاصيل
مواعيد مباريات كأس السوبر المصرى في الإمارات.. تبدأ 6 نوفمبر
إدراج الأزهر ضمن أفضل 1000 جامعة في تصنيف التايمز العالمي لعام 2026
أفضل 8 خطوات لشراء سيارة مستعملة
هالاند يتصدر وصلاح وصيفا ومرموش ثامنا.. ترتيب الأعلي أجرا في الدوري الإنجليزي
ننشر نتائج انتخابات التجديد النصفي لأطباء بورسعيد| أرقام
ضوابط صرف الرواتب في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد .. تعرف عليها
3 فصائل فلسطينية: نرفض الوصاية الدولية على غزة
ارحموا الناس.. رسالة عاجلة من عمرو أديب لحركة حماس
ننشر نتيجة انتخابات نقابة الأطباء في المنوفية
رياضة

مقابل 300 مليون جنيه إسترليني.. أهلي جدة يدخل في مفاوضات لضم فينيسيوس جونيور من ريال مدريد

فينيسيوس
فينيسيوس
إسلام مقلد

دخلت إدارة أهلي جدة في مفاوضات مباشرة وجادة مع نادي ريال مدريد الإسباني، بهدف التعاقد مع النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في صفقة قد تكون هي الأكبر في تاريخ كرة القدم حتى الآن.

عرض سعودي ضخم.. والقرار بيد فينيسيوس

بحسب تقرير صادر عن شبكة "أنديكاليا" الإسبانية، فإن إدارة الأهلي السعودي تقدمت بعرض رسمي تصل قيمته إلى 300 مليون جنيه إسترليني، بهدف التعاقد مع فينيسيوس، والذي يعد أحد أعمدة مشروع ريال مدريد الحالي والمستقبلي.

وذكرت الشبكة أن إدارة ريال مدريد قد تجد نفسها مضطرة لقبول العرض السعودي، إذا ما قرر اللاعب رفض تجديد عقده الحالي، الذي يمتد حتى صيف عام 2027.

عقد فينيسيوس وطلباته.. أزمة داخل الملكي

انضم فينيسيوس إلى صفوف "الميرينجي" عام 2018 قادمًا من فلامينجو البرازيلي، وتبلغ قيمته السوقية الحالية 200 مليون يورو بحسب موقع "ترانسفير ماركت"، كما أنه يشغل منصب القائد الرابع للفريق.

ورغم تجديد عقده سابقًا في عام 2022، والذي تم الإعلان عنه رسميًا في أكتوبر 2023، إلا أن صحيفة "آس" الإسبانية كشفت أن مفاوضات تمديد العقد دخلت في مرحلة من الجمود مؤخرًا، بعدما طلب اللاعب زيادة راتبه السنوي إلى 20 مليون يورو، بزيادة 5 ملايين فقط عن راتبه الحالي.

رغبة سعودية تاريخية.. وأهلي جدة الأقرب

صحيفة "ذا صن" البريطانية كانت قد أكدت في وقت سابق أن هناك رغبة سعودية قوية لكسر الأرقام القياسية في سوق الانتقالات، عبر التعاقد مع فينيسيوس مقابل 350 مليون يورو، متجاوزًا بذلك صفقة انتقال نيمار التاريخية من برشلونة إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو.

وأشار التقرير إلى أن المحادثات الأولية دارت بين ممثلي المشروع السعودي والمقربين من اللاعب، لكن في الوقت الحالي، يعتبر أهلي جدة هو النادي السعودي الأقرب لضم فينيسيوس، في حين يواصل الهلال تركيزه على التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح.

مواعيد نارية تنتظر الأهلي في أكتوبر.. وسط تراجع في النتائج وسخط جماهيري

يدخل فريق أهلي جدة بقيادة مدربه الألماني ماتياس يايسله، سلسلة من المواجهات المصيرية خلال شهر أكتوبر الجاري، في الدوري السعودي للمحترفين، ودوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، بالإضافة إلى بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

جدول مباريات الأهلي في أكتوبر 2025:

  • أهلي جدة vs الشباب – 17 أكتوبر (الجولة 5 – الدوري السعودي)
  • أهلي جدة vs الغرافة القطري – 20 أكتوبر (الجولة 3 – دوري أبطال آسيا)
  • أهلي جدة vs النجمة – 23 أكتوبر (الجولة 6 – الدوري السعودي)
  • أهلي جدة vs الباطن – 27 أكتوبر (دور الـ16 – كأس الملك)
  • أهلي جدة vs الرياض – 30 أكتوبر (الجولة 7 – الدوري السعودي)

ويحتل الأهلي حاليًا المركز السابع في ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 8 نقاط من انتصارين وتعادلين.

يايسله تحت الضغط.. الجماهير تطالب برحيله بعد سلسلة تعثرات

تعيش جماهير الأهلي حالة من السخط الشديد تجاه المدرب ماتياس يايسله، خاصة بعد الأداء الباهت والنتائج السلبية الأخيرة، والتي تضمنت:

  • خسارة قاسية أمام بيراميدز المصري (1-3) في كأس القارات على ملعب الإنماء بجدة.
  • تعادل مخيب أمام الدحيل القطري (2-2) في أولى مباريات دوري أبطال آسيا.
  • تعادلات متتالية في الدوري أمام الاتفاق (0-0) والهلال (3-3).
  • الجماهير الأهلاوية حملت يايسله مسؤولية التراجع الواضح، وطالبت الإدارة باتخاذ قرار حاسم بإقالته، على غرار ما فعل الاتحاد مؤخرًا بإقالة المدرب لوران بلان والتعاقد مع البرتغالي سيرجيو كونسيساو.

روي بيدرو باراز مديرًا رياضيًا جديدًا لأهلي جدة

ضمن تحركات النادي لتصحيح المسار، أعلن أهلي جدة مطلع أكتوبر الجاري عن تعيين روي بيدرو باراز في منصب المدير الرياضي للنادي.

وأكد النادي أن الخطوة تأتي ضمن مشروع فني وإداري متكامل يهدف لبناء منظومة احترافية قادرة على تحقيق النجاح محليًا وقاريًا، تماشيًا مع طموحات الجماهير واستراتيجية الاستثمار الرياضي.

من جانبه، أعرب باراز عن سعادته بالانضمام إلى الأهلي، مؤكدًا رغبته في بناء قاعدة قوية للمستقبل بالتعاون مع الطاقم الفني والإداري واللاعبين.

أهلي جدة نادي ريال مدريد ريال مدريد الإسباني ريال مدريد فينيسيوس جونيور

