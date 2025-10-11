أول تعليق من عماد النحاس بعد تولي الزوراء العراقي

كشف عماد النحاس، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، عن وجهته المقبلة بعد رحيله رسميًا عن القلعة الحمراء.

وكتب عماد النحاس عبر حسابه الرسمي «فيس بوك»: «خطوة جديدة مع نادي الزوراء العراقي نسأل الله التوفيق».

أعلن نادي الزوراء العراقي رسميًا تعاقده مع المدرب المصري عماد النحاس لتولي القيادة الفنية للفريق الأول، في محطة جديدة ضمن مشواره التدريبي الذي انطلق عام 2014. ومن المقرر أن يصل النحاس إلى العاصمة بغداد خلال اليومين المقبلين لبدء مهمته رسميًا مع الفريق.

رحيله عن الأهلي وتمهيد الطريق للخطوة الجديدة

جاء انتقال النحاس إلى الزوراء عقب رحيله عن النادي الأهلي المصري، الذي تعاقد مؤخرًا مع المدرب الدنماركي ياس سوروب. هذا التغيير في الجهاز الفني فتح أمام النحاس الباب لخوض تجربة خارجية جديدة، اعتبرها الإعلامي أحمد شوبير فصلًا مهمًا في مسيرته، مشيدًا بقرار التوجه إلى الدوري العراقي.