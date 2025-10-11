الزمالك يدرس العودة لملعبه قبل مواجهة ديكيداها الصومالي

يدرس مسؤولو نادي الزمالك عودة الفريق الأول لكرة القدم للتدريب على ملعب النادي خلال الفترة المقبلة، لتوفير النفقات والمبالغ المالية التي يصرفها النادي بسبب تدريب الفريق على ستاد الكلية الحربية.

ويناقش مسؤولو النادي الأمر مع جون إداورد المدير الرياضي والبلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الكرة لاتخاذ القرار النهائي والمناسب من أجل مصلحة الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره ديكيداها الصومالي في السادسة مساء يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أخطر مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم إثيوبي لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام ديكيداها الصومالي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتكون طاقم التحكيم من، هاليوسوس بازيري بيليتي حكم ساحة، ويعاونه كل من، تيمسجين صامويل أتانجو و أشبير تافيسي بيريسو مساعدين و مانوهي ولديتساديك حكم رابع.

واختار "كاف" السوداني مأمون بشارة ناصر مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكام الجزائري مهدي عبيد.