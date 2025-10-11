استعدادات منتخب مصر الثاني لودية البحرين.. ماذا يفعل حلمي طولان؟

يواصل منتخب مصر الثاني، بقيادة المدير الفني حلمي طولان، تحضيراته الجادة لمواجهة منتخب البحرين وديًا مساء الأحد، في ختام برنامج الإعداد قبل خوض منافسات بطولة كأس العرب المقررة في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر 2025.

وتُعد هذه المباراة الودية الأخيرة قبل انطلاق البطولة، ويسعى الجهاز الفني للاستفادة منها فنياً وبدنياً للوقوف على التوليفة الأنسب.

مجموعة مصر في كأس العرب

أسفرت قرعة البطولة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثالثة، إلى جانب منتخبات الأردن والإمارات، بالإضافة إلى الفائز من مواجهة الكويت وموريتانيا. ويُدرك الجهاز الفني أهمية المنافسة في مجموعة متوازنة تحتاج إلى إعداد قوي وانسجام بين العناصر المختارة.

الخسارة أمام المغرب ودروس مستفادة

وخاض المنتخب المصري الثاني مباراة ودية مساء الخميس الماضي أمام منتخب المغرب، انتهت بخسارته بهدفين دون رد. وسجل هدفي المنتخب المغربي اللاعب أمين زحزوح، ومحمود بنتايج المحترف في صفوف الزمالك. ورغم الهزيمة، اعتبر الجهاز الفني اللقاء تجربة مفيدة كشفت عن جوانب بحاجة للتصحيح قبل البطولة الرسمية.

إصابات تهدد الاستعدادات

تعرض الثنائي عمر جابر وكريم حافظ لإصابات خلال معسكر المغرب، ما دفع الجهاز الفني إلى اتخاذ قرار بعودتهما إلى القاهرة لاستكمال الفحوصات والعلاج. وتمثل هذه الإصابات ضربة فنية للفريق في توقيت حساس مع اقتراب انطلاق المنافسات.

تدعيم الصفوف باستدعاء جديد



وفي خطوة لتعويض الغيابات ودعم القائمة، قرر الجهاز الفني استدعاء اللاعب كريم العراقي للانضمام إلى المعسكر والمشاركة في ودية البحرين. ويأمل حلمي طولان في الاستفادة من جاهزية اللاعب لتعزيز الخيارات الدفاعية ومنح الفريق توازناً أكبر خلال الفترة المقبلة



