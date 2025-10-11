قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السفير رؤوف سعد: التاريخ سيسجل ما فعله الرئيس السيسي بشأن غزة
وسام أبو علي يوجه الشكر لـ عماد النحاس.. شاهد
أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 11-10-2025.. بكام الفراخ انهاردة؟
بدء نقل الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية
ماذا يحدث لمن صبر عند البلاء والكرب؟.. 10 عجائب تهون المصيبة
الخريف يسيطر.. الأرصاد: سحب منخفضة تزين السماء وطقس معتدل ليلا
انتقادات لأوباما بسبب "ازدواجية اللغة" في بيانه حول غزة.. لماذا؟
من هو مروان البرغوثي؟ .. الزعيم الفلسطيني الذي ترفض إسرائيل الإفراج عنه
بالأسماء.. إعلان نتيجة التجديد النصفي لنقابة أطباء قنا
ترامب: هذه صفقة عظيمة لإسرائيل والعرب.. وسأزور القاهرة وتل أبيب قريبًا
للانتقام.. إسرائيل تحتجز 735 جثمانًا لفلسطينيين بينهم 67 طفلًا
رياضة

رد مثير من خالد الغندور على تصريح حسام المندوه بشأن موت الزمالك

الغندور
الغندور
يمنى عبد الظاهر

وجه خالد الغندور نجم الزمالك السابق، برد مفاجئ على تصريحات حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك المفاجئة بشأن أزمات القلعة البيضاء وأبرزها أرض النادي في 6 أكتوبر.

وكتب خالد الغندور في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك: «لو انت جاي وعارف أن المركب مخرومة ومحتاج تنقذها من الغرق يبقي أكيد ما ينفعش تزود الأخرام في المركب أو حتي تسيبها مخرومة زي ما هي أو تقفل حتة من الخرم وتسيب الباقي مفتوح يبقي ما عملتش حاجة
تحمل المسئولية أو سيب غيرك يتحمل».

وكان المندوه قد فاجئ جماهير الزمالك بتصريحات صادمة، قال فيها: «في انهيار في النادي، كنا ماسكين الزمالك مريض ودلوقتي المريض بيموت، اللي بيحصل شيء مش طبيعي، الأمل عندنا كان إننا نستثمر في أصول الزمالك والأهم فيها أرض 6 أكتوبر».

حسام المندوه الزمالك نجم الزمالك الغندور المندوه أرض 6 أكتوبر

زلزال

بقوة 7.8ريختر .. زلزال عنيف يضرب ممر دريك وتحذيرات من تسونامي

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

صورة ارشيفية

مذبـ.ــحة عائلية تهز الأقصر..ثلاث أشقاء يقتــ.ــلون أبناء شقيقتهم بسبب الثأر والميراث| ما القصة ؟

بطاقه التموين

متاح الآن.. كيفية إضافة المواليد على بطاقة التموين من خلال استمارة تحديث البيانات؟

تمساح - ارشيفية

تمساح يثير الذعر في شوارع حدائق الأهرام.. والأمن يتدخل سريعًا

صفارات الإنذار

صافرات الإنذار تدوي بمستوطنة عيلي هزاف.. والاحتلال يقتحم قرية المغير

أسعار السجائر

ترقب لموعد أول زيادة.. أسعار السجائر المحلي والمستورد اليوم السبت 11 أكتوبر 2025

الطقس

انخفاض مفاجئ في الحرارة وظاهرة تمتد 4 ساعات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

جانب من اللقاء

مشارك بجائزة الآغا خان: مصر من أكبر مصدّري الطماطم المجففة بالعالم

رانيا فريد شوقي

رانيا فريد شوقي: الإسكندرية ليها مكانة خاصة في قلبي.. فيديو

الفنانة شيرين

شيرين تكشف عن فيلمها الجديد «الشكوى» وموعد عرضه بمهرجان القاهرة السينمائي

بالصور

لوك كاجوال.. داليا البحيري تبهر متابعيها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

فستان ناعم .. مي حلمي تستعرض رشاقتها

مي حلمي
مي حلمي
مي حلمي

كاجوال لافت.. هبة مجدي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هبة مجدي
هبة مجدي
هبة مجدي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

