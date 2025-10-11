رد مثير من خالد الغندور على تصريح حسام المندوه بشأن موت الزمالك

وجه خالد الغندور نجم الزمالك السابق، برد مفاجئ على تصريحات حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك المفاجئة بشأن أزمات القلعة البيضاء وأبرزها أرض النادي في 6 أكتوبر.

وكتب خالد الغندور في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك: «لو انت جاي وعارف أن المركب مخرومة ومحتاج تنقذها من الغرق يبقي أكيد ما ينفعش تزود الأخرام في المركب أو حتي تسيبها مخرومة زي ما هي أو تقفل حتة من الخرم وتسيب الباقي مفتوح يبقي ما عملتش حاجة

تحمل المسئولية أو سيب غيرك يتحمل».

وكان المندوه قد فاجئ جماهير الزمالك بتصريحات صادمة، قال فيها: «في انهيار في النادي، كنا ماسكين الزمالك مريض ودلوقتي المريض بيموت، اللي بيحصل شيء مش طبيعي، الأمل عندنا كان إننا نستثمر في أصول الزمالك والأهم فيها أرض 6 أكتوبر».