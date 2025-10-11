نادي الزوراء العراقي يعلن التعاقد مع عماد النحاس.. تعرف على موعد وصوله

أعلنت الهيئة الإدارية لنادي الزوراء العراقي، تعاقدها مع المدرب المصري عماد النحاس، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم.

وجاء بالبيان الرسمي للنادي أنه: “بينت الإدارة هذا التعاقد جاء بعد دراسة دقيقة ومتأنية من قبل مجلس الأدارة بهدف اختيار الاسم الأنسب لقيادة زعيم الكرة العراقية في المرحلة المقبلة والمهمة على الصعيدين المحلي والآسيوي”.

وتؤكد إدارة النادي أن النحاس من الأسماء التدريبية البارزة في الكرة المصرية والعربية، حيث يمتلك خبرة واسعة في مجال التدريب، جعلته الخيار الأمثل لقيادة فريق بحجم وتاريخ نادي الزوراء.

ومن المؤمل أن يصل المدرب المصري عماد النحاس إلى العاصمة بغداد خلال اليومين المقبلين قادماً من فريق الأهلي المصري الذي يشرف على قيادته في الموسم الحالي وحقق معهُ نتائج مميزة .

رحيله عن الأهلي وتمهيد الطريق للخطوة الجديدة

جاء انتقال النحاس إلى الزوراء عقب رحيله عن النادي الأهلي المصري، الذي تعاقد مؤخرًا مع المدرب الدنماركي ياس سوروب. هذا التغيير في الجهاز الفني فتح أمام النحاس الباب لخوض تجربة خارجية جديدة، اعتبرها الإعلامي أحمد شوبير فصلًا مهمًا في مسيرته، مشيدًا بقرار التوجه إلى الدوري العراقي.

خبرات تدريبية سابقة داخل مصر

يمتلك النحاس سجلًا تدريبيًا حافلًا داخل الكرة المصرية، حيث قاد أندية أبرزها:

أسوان

المقاولون العرب

الاتحاد السكندري

كما انضم لاحقًا إلى الجهاز الفني للأهلي، حيث لعب دورًا فنيًا مؤثرًا في تحقيق سلسلة من الانتصارات. وقد وجّهت إدارة الأهلي الشكر له على الفترة التي قضاها داخل النادي، متمنية له التوفيق في خطوته القادمة.

إشادة إعلامية بشخصيته الفنية

حظي عماد النحاس بتقدير إعلامي واسع، إذ وصفه الإعلامي خالد الغندور في تصريحات سابقة بأنه “مدرب صاحب شخصية قوية”. وأشار إلى موقفه الواضح من عدم العمل ضمن أجهزة فنية تضم مدربين يتمتعون بأدوار فنية مستقلة، في إشارة إلى الجدل الذي دار حول تشكيل جهاز سوروب داخل الأهلي.

خطوة تعكس تطلعًا للاحتراف العربي

يمثل انتقال النحاس إلى الزوراء رغبة حقيقية في توسيع خبراته داخل المنطقة العربية، وخوض تجربة جديدة خارج حدود الدوري المصري. وتترقب جماهير الزوراء ما سيقدمه المدرب المصري من إضافات فنية، أملًا في تحقيق نتائج إيجابية وإعادة الفريق إلى منصات المنافسة تحت قيادته