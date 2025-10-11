نجم الزمالك الأسبق يدافع عن فيريرا ويوجه رسالة قوية للاعبين

أكد جمال عبد الحميد نجم الزمالك الأسبق، أن تحميل المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا مسؤولية تراجع نتائج الفريق بشكل كامل أمر غير عادل، مشيرًا إلى أن اللاعبين يتحملون النصيب الأكبر من تراجع المستوى.

وقال عبد الحميد في تصريحات إعلامية: "لا يصح أن يتحمل فيريرا المسؤولية بمفرده، فاللاعبون عليهم دور كبير في ما يحدث، ويمكن القول إن 70% من الأداء السيئ سببه تقصير بعض اللاعبين".

وأضاف: "أعلم أن هناك مستحقات متأخرة للاعبين، لكن من المفترض أن ينسى اللاعب كل ذلك لحظة دخوله أرض الملعب، ويفكر فقط في إسعاد جمهور الزمالك، الذي يواصل دعمه للفريق رغم كل الظروف".

وشدد عبد الحميد على أن الزمالك لا يضيع حقوق أحد، وقال مخاطبًا اللاعبين:"فلوسكم مضمونة، العبوا واكسبوا الأول ركزوا في الملعب، فالجمهور لا يعنيه أي شيء سوى الأداء والانتصارات".

كما كشف نجم الزمالك الأسبق أن بعض اللاعبين يحصلون على مبالغ ضخمة، موضحًا: "أقل لاعب في الفريق يحصل على 9 ملايين جنيه، ويتقاضى 25% من عقده فور التوقيع، فمن غير المنطقي أن يكون قد صرف كل هذا المبلغ في ثلاثة أشهر".