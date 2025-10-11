مجلس الزمالك يقترح إضافة مدرب مصري.. وإدوارد يرفض

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، أن مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب، تقدم باقتراح إلى جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، يقضي بضم مدرب مصري إلى الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا.

ويهدف الاقتراح إلى دعم الجهاز الفني وتسهيل التواصل مع اللاعبين، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرة المدرب المصري في فهم الأجواء المحلية والتعامل مع الضغوط المحيطة بالفريق، خاصة في ظل تراجع النتائج مؤخرًا.

الاقتراح حظي بتأييد عدد من أعضاء المجلس، الذين يرون أن هذه الخطوة قد تسهم في تعديل المسار وتحقيق نتائج إيجابية في الفترة المقبلة.

في المقابل، رفض جون إدوارد المقترح، مؤكدًا ثقته الكاملة في قدرات المدير الفني البلجيكي وطاقمه المعاون، مشددًا على أن الجهاز الفني يعمل باحترافية ولا يحتاج إلى أي تعديلات في الوقت الراهن.

ولا يزال مجلس الإدارة يناقش الأمر داخليًا، وسط رغبة البعض في اتخاذ قرارات فنية عاجلة لإنقاذ الموسم بعد تذبذب أداء الفريق في المباريات الأخيرة.