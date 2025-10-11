قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المنفى الذهبي.. بشار الأسد يعيش في برج فاخر بموسكو تحت رحمة بوتين
انتشال 11 جثمانا من مناطق متفرقة في قطاع غزة
وزير الرياضة يزور حسن شحاتة في المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية
أول قرار من حفيد الفايكنج قبل مواجهة الأهلي وبطل بوروندي بدوري الأبطال
أسفرت عن مصرع 23 شخصا.. طالبان تتبنى هجمات عنيفة في باكستان
طوله 90سم ..تفاصيل العثور على تمساح نيلي صغير بمنطقة حدائق الأهرام
بالإجماع.. انتخاب مصر رئيساً لمجلس إدارة منظمة العمل العربية
حماس: لن نسلم سلاحنا بالكامل وسنمنحه إلى جيش دولة فلسطين
مصدر يكشف موقف ثنائي هجوم الزمالك من لقاء ديكيداها الصومالي
مؤسسات إعلامية دولية تطالب إسرائيل بالسماح للصحفيين بدخول غزة
نادي الزوراء العراقي يعلن التعاقد مع عماد النحاس.. تعرف على موعد وصوله
شتاء مختلف يلوح في الأفق... هل تعود ظاهرة النينيا هذا العام؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مجلس الزمالك يقترح إضافة مدرب مصري.. وإدوارد يرفض

الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعي

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، أن مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب، تقدم باقتراح إلى جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، يقضي بضم مدرب مصري إلى الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا.

ويهدف الاقتراح إلى دعم الجهاز الفني وتسهيل التواصل مع اللاعبين، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرة المدرب المصري في فهم الأجواء المحلية والتعامل مع الضغوط المحيطة بالفريق، خاصة في ظل تراجع النتائج مؤخرًا.

الاقتراح حظي بتأييد عدد من أعضاء المجلس، الذين يرون أن هذه الخطوة قد تسهم في تعديل المسار وتحقيق نتائج إيجابية في الفترة المقبلة.

في المقابل، رفض جون إدوارد المقترح، مؤكدًا ثقته الكاملة في قدرات المدير الفني البلجيكي وطاقمه المعاون، مشددًا على أن الجهاز الفني يعمل باحترافية ولا يحتاج إلى أي تعديلات في الوقت الراهن.

ولا يزال مجلس الإدارة يناقش الأمر داخليًا، وسط رغبة البعض في اتخاذ قرارات فنية عاجلة لإنقاذ الموسم بعد تذبذب أداء الفريق في المباريات الأخيرة.

حسين لبيب جون إدوارد يانيك فيريرا الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

أسعار السجائر

ترقب لموعد أول زيادة.. أسعار السجائر المحلي والمستورد اليوم السبت 11 أكتوبر 2025

صفارات الإنذار

صافرات الإنذار تدوي بمستوطنة عيلي هزاف.. والاحتلال يقتحم قرية المغير

حسام حسن

حسام حسن يرد على رسالة كولر بعد تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026

كريم عبد العزيز وإياد نصار

إياد نصار وكريم عبد العزيز يحتفلان بزفاف ابنة الشهيد محمد مبروك| صور

سعر الذهب

متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر.. بكام عيار 21 ؟

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 11-10-2025

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 11-10-2025

ترشيحاتنا

مسلسل "دارك شوكلت"

ضحوا بأجورهم .. تفاصيل مشاركة أبطال "دارك شوكلت" في إنتاج المسلسل

جنات

جنات تطرح الأغنية الرسمية لفيلم أوسكار عودة الماموث "الوعود"

احتفالية دار الأوبرا

رئيس الأوبرا : 37 عاما تجملت بتاريخ مشرف من الفنون الجادة والريادة الثقافية

بالصور

فى عيد ميلاده.. عمرو دياب قصة نجاح من الشرقية إلى العالمية

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

لوك كاجوال.. داليا البحيري تبهر متابعيها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

فستان ناعم .. مي حلمي تستعرض رشاقتها

مي حلمي
مي حلمي
مي حلمي

فيديو

طلاب ولعوا شارع كامل

طلاب ولعوا شارع كامل.. هزار قلب كارثة في التجمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد