محمد النني في أحدث ظهور من الجيم .. شاهد

شارك محمد النني، لاعب الجزيرة الإماراتي، صورة جديدة في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر النني من الجيم اثناء أداء التمرين الصباحي من الجيم، وتفاعل معه جمهوره ومتابعيه.

من جانب اخر، كانت البلوجر المغربية حنان شاركت جمهورها مجموعة صور جديدة من حفل زفافها علي لاعب الجزيرة الامارتي محمد النني، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت حنان إلى جوار النني بإطلالة تقليدية أنيقة، حيث ارتدت قفطانًا مغربيًا باللون الأخضر المطرز بتفاصيل ذهبية، بينما ظهر النني بزي تقليدي ملائم، في أجواء احتفالية خطفت أنظار المتابعين.

وبدأت قصة محمد النني والبلوجر حنان منذ عدة أشهر، وتحديداً في أبريل الماضي، عندما نشرت حنان صورة تجمعها بشخص يبدو أنه شريكها، واستخدمت تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج الصورة، مما ساهم في إخفاء ملامحه.