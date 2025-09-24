النني يتعرض للإصابة في مباراة الجزيرة والوحدة بالدوري الإماراتي ويغادر.. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط تعرض محمد النني لاعب نادي الجزيرة الإماراتي للإصابة في مباراة الجزيرة والوحدة بالدوري الإماراتي .



وكتب الإعلامي أحمد عبد الباسط ؛"محمد النني يتعرض للإصابة في مباراة الجزيرة والوحدة بالدوري الإماراتي ويغادر اللقاء".



كانت البلوجر المغربية حنان شاركت جمهورها مجموعة صور جديدة من حفل زفافها علي لاعب الجزيرة الامارتي محمد النني، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت حنان إلى جوار النني بإطلالة تقليدية أنيقة، حيث ارتدت قفطانًا مغربيًا باللون الأخضر المطرز بتفاصيل ذهبية، بينما ظهر النني بزي تقليدي ملائم، في أجواء احتفالية خطفت أنظار المتابعين.

وبدأت قصة محمد النني والبلوجر حنان منذ عدة أشهر، وتحديداً في أبريل الماضي، عندما نشرت حنان صورة تجمعها بشخص يبدو أنه شريكها، واستخدمت تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج الصورة، مما ساهم في إخفاء ملامحه.