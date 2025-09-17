رغم زواجه بالثانية.. زوجة النني الأولى تحتفل بعيد زوجها الـ14: عمري مندمت

احتفلت زوجة محمد النني الأولى بعيد زوجها ال ١٤ عبر حسابه الشخصي انستجرام.

وكتبت :"النهاردة يوم مميز بالنسبة ليا، 16/9 عيد جوازي الـ14ربنا رزقني بنعم كتير جدًا، وأولهم: ولادي، اللي هما أجمل حاجة في حياتي. فرحتي وحب عمري، كبروا معايا وكبرت معاهم واتعلمنا الدنيا مع بعض، وكانوا دايمًا سبب سعادتي وفرحتي. زورنا بلاد كتير مع بعض واتغربنا 🇹🇷🇨🇭🇬🇧🇩🇪🇮🇹🇫🇷🇸🇦🇦🇪

عمري ما ندمت على قرار خدته في حياتي، ولا لحظة عشتها، يمكن نختلف أو نتفق، لكن اللي ما نقدرش نختلف عليه القدر، النصيب، الأيام الحلوة، العشرة، واللحظات الجميلة والصعبة اللي بتعدي بتفضل ذكرى محفورة في القلب.

والطريق اللي ربنا بيختاره لينا هو دا الخير



كانت البلوجر المغربية حنان شاركت جمهورها مجموعة صور جديدة من حفل زفافها علي لاعب الجزيرة الامارتي محمد النني، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت حنان إلى جوار النني بإطلالة تقليدية أنيقة، حيث ارتدت قفطانًا مغربيًا باللون الأخضر المطرز بتفاصيل ذهبية، بينما ظهر النني بزي تقليدي ملائم، في أجواء احتفالية خطفت أنظار المتابعين.

وبدأت قصة محمد النني والبلوجر حنان منذ عدة أشهر، وتحديداً في أبريل الماضي، عندما نشرت حنان صورة تجمعها بشخص يبدو أنه شريكها، واستخدمت تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج الصورة، مما ساهم في إخفاء ملامحه.