اليوم.. ختام منافسات الكبار والناشئين في بطولة العالم للسباحة بالزعانف

تتواصل اليوم السبت منافسات بطولة العالم لسباحة الزعانف في المياه المفتوحة المقامة في مدينة العلمين خلال الفترة من 8 وحتى 12 أكتوبر الجاري.

وتختتم اليوم منافسات الكبار و الناشئين حيث تقام في الفترة الصباحية نهائيات سباقات 150 متر مونو (رجال – سيدات / ناشئين – ناشئات) و نهائيات سباقات 150 متر زعانف مزدوجة (رجال – سيدات / ناشئين – ناشئات).

بينما تقام في الفترة المسائية سباقات التتابع المختلط 4×1 كيلومتر (كبار / ناشئين).

ورفعت مصر رصيدها من الميداليات في بطولة العالم للسباحة بالزعانف في المياه المفتوحة والتي تستضيفها مدينة العلمين حتى منافسات أمس إلى 22 ميدالية متنوعة بواقع 8 ذهبيات ، 5 فضيات، و9 برونزيات.

ومن المقرر أن تقام غدا الأحد منافسات الأساتذة رجال وسيدات على مدار اليوم الختامي.

ويشارك في البطولة 12 دول وتشارك مصر بقائمة تضم 34 لاعبًا ولاعبة، بواقع 18 لاعبًا و 16 لاعبة.