بعدما رفض عروض الأهلي.. عماد النحاس مطلوب في 3 أندية محلية وعربية

كشفت مصادر مطلعة وجهة عماد النحاس المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي السابق بعد رحيله عن القلعة الحمراء وتعيين الدانماركي جاس سوروب مدربا للشياطين الحمر.

أكدت المصادر أن هناك ناديين في الدوري المصري الممتاز يرغبان في التعاقد مع عماد النحاس المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي السابق وهما فاركو وكهرباء الإسماعيلية.

أفادت المصادر أن عماد النحاس المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي السابق تلقي عرضا أيضا لخوض تجربة التدريب في أحد الأندية الليبية عقب رحيله عن القلعة الحمراء.

كان عماد النحاس المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي السابق قد رفض تولي أحد 3 مناصب في النادي الأهلي بعد توجيه الشكر له على فترة توليه المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء لحين قدوم المدرب الأجنبي.

وتعاقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب مع الدنماركي جاس سوروب لمدة عامين ونصف ورحيل الجهاز المؤقت كاملا بقيادة عماد النحاس باستثناء بقاء عنصر واحد مع الجهاز الجديد وهو عادل مصطفى.

وذكرت المصادر أن سبب رفض عماد النحاس تولي 3 مناصب داخل القلعة الحمراء جرى عرضها عليه مؤخرا نظير ما قدمه للنادي طيلة الفترة الماضية إلي رغبته في الاستمرار كمدير فني التي حالت دون قبول عروض إدارة الشياطين الحمر.

أشارت المصادر إلى أن إدارة النادي الأهلي قامت بعرض 3 مناصب على عماد النحاس أولها نائب رئيس قطاع الناشئين وثانيها عضوا بلجنة التخطيط وثالثهما عضو بشركة الكرة في القلعة الحمراء إلا أنه يمتلك عروضا محلية وخارجية ويرغب في الاستمرار كمدير فني خارج القلعة الحمراء، بعد دراسة العروض المقدمة إليه.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المباراة المقبلة أمام نادي ايجل نوار في دوري أبطال افريقيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ايجل نوار في إطار بطولة دوري أبطال إفريقيا عقب التوقف الدولي الحالي.

وتنطلق مباراة الأهلي ضد ايجل نوار في دوري أبطال إفريقيا احد ايام 16 او 17 او 18 أكتوبر الجاري.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الحاصلة على حقوق بث وإذاعة مباريات الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

وعاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لطريق الانتصارات في الدوري المصري بعد الفوز على حساب نادي سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد في الجولة السابعة بالدوري المصري ثم بثلاثية مقابل هدفين أمام نادي حرس الحدود ثم الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف ثم برباعية مقابل هدفين أمام كهرباء الإسماعيلية.