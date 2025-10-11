بطل منتخب مصر للسباحة بالزعانف : التتويج على أرض الوطن له مذاق مختلف

أكد مروان العمراوي بطل منتخب مصر للسباحة بالزعانف ، أن الإنجاز الذي حققه في بطولة العالم للسباحة بالزعانف في المياه المفتوحة المقامة حاليا في العلمين له مذاق مختلف خاصة أن البطولة مقامة على أرض مصر.

وأضاف العمراوي أنه رفع رصيده إلى 6 ميداليات في بطولات العالم لسباحة الزعانف ويطمح للمزيد مضيفا أنه يفخر دائما بتحقيق إنجاز لمصر.

وعن إقامة البطولة بالعلمين قال العمراوي إن تنظيم البطولة مميز جدا و ظروف الطقس رائعة بالعلمين و ردود الأفعال طيبة من المنتخبات المشاركة بالإضافة لحضور المهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصري للسباحة و رئيس اللجنة الأولمبية ونائب رئيس الاتحاد الدولي للألعاب المائية و اهتمام كابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ بكافة التفاصيل التنظيمية و تشجيعه للاعبي المنتخب يزيد من الروح الرائعة وأجواء البطولة المميزة .

وأشار العمراوي إلى أنه مازال لديه سباق آخر يستعد له في البطولة حيث ينافس غدا في سباق التتابع .

وتمنى العمراوي تحقيق مصر المركز الأول في الترتيب العام بالبطولة المقامة على ارض مصر بالعلمين.



وحقق مروان العمراوي ميداليتين فضيتين

ببطولة العالم للسباحة بالزعانف في المياه المفتوحة المقامة في مدينة العلمين الأولى في سباق1 كم زعانف مزدوجة (رجال ) والثانية في سباق 3 كم زعانف مزدوجة.