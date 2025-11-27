جائزة الشيخ زايد للكتاب تعلن القوائم الطويلة لفروع الآداب والمؤلف الشاب وأدب الطفل والناشئة وتحقيق المخطوطات

كشفت جائزة الشيخ زايد للكتاب في مركز أبوظبي للغة العربية عن القوائم الطويلة المرشحة للجائزة في دورتها العشرين لعام 2025–2026 لفروع "الآداب" و"المؤلف الشاب" و"أدب الطفل والناشئة" و"تحقيق المخطوطات"، بالتزامن مع بدء لجان التحكيم العمل على التقييم الشامل لجميع المشاركات المرشحة للقوائم الطويلة.

واستقبلت الجائزة في دورتها العشرين التي ينظمها مركز أبوظبي للغة العربية أكثر من 4 آلاف مشاركة من 74 دولة، توزعت على 21 دولة عربية و53 دولة أجنبية، من بينها دول تشارك للمرة الأولى مثل تشيلي وأيسلندا ولوكسمبورغ، بما يعكس الحضور الدولي المتنامي للجائزة ومكانتها في المشهد الثقافي العالمي.

وجاءت أعلى المشاركات ضمن فروع الجائزة في فرع الآداب، تلاه فرع المؤلف الشاب، ثم فرع أدب الطفل والناشئة. ثم جاءت في المراكز التالية فروع الجائزة الأخرى وهي: فروع الفنون والدراسات النقدية، والتنمية وبناء الدولة، والترجمة، والثقافة العربية في اللغات الأخرى، وتحقيق المخطوطات، والنشر والتقنيات الثقافية، وشخصية العام الثقافية. كما شهدت الدورة ارتفاعاً في المشاركات النسائية بنسبة 12% مقارنة بالدورة السابقة، وزيادة بنسبة 80% في مشاركات المؤسسات الثقافية والبحثية، فضلاً عن نمو بنسبة 16% في المشاركات القادمة من دول غير عربية.

القائمة الطويلة لفرع "الآداب"

وضمت القائمة الطويلة لفرع "الآداب" 11 عنواناً من 8 دول عربية هي المملكة العربية السعودية، اليمن، مصر، العراق، الجزائر، الأردن، الكويت، لبنان، وتضمنت التالي:

1. "دمعة غرناطة" لأحمد السبيت، من المملكة العربية السعودية، الصادر عن دار مضامين للنشر والتوزيع عام 2025.

2. "رماية ليلية" لأحمد زين، من اليمن، الصادر عن منشورات المتوسط عام 2024.

3. "مواليد حديقة الحيوان" لأشرف العشماوي، من مصر، الصادر عن الدار المصرية اللبنانية عام 2024.

4. "صيف سويسري" لإنعام كجه جي، من العراق – فرنسا، الصادر عن منشورات تكوين عام 2024.

5. "الطانفا" للصديق حاج أحمد، من الجزائر، الصادر عن فضاءات للنشر والتوزيع عام 2025.

6. "سر الزعفرانة" لبدرية البشر، من المملكة العربية السعودية، الصادر عن دار الشروق عام 2025.

7. "معزوفة اليوم السابع" لجلال برجس، من الأردن، الصادر عن دار الشروق عام 2025.

8. "دوخي: تقاسيم الصبا" لطالب الرفاعي، من الكويت، الصادر عن منشورات ذات السلاسل عام 2025.

9. "موت العالم" لعبد الرحيم كمال، من مصر، الصادر عن دار الكرمة عام 2024.

10. "صيف أرملة صاروفيم" لمازن حيدر، من لبنان - فرنسا، الصادر عن هاشيت أنطوان – نوفل عام 2025.

11. "فورور" لنزار عبد الستار، من العراق، الصادر عن هاشيت أنطوان – نوفل عام 2024.

القائمة الطويلة لفرع "المؤلف الشاب"

وضمت القائمة الطويلة لفرع "المؤلف الشاب" 8 عناوين من 5 دول مختلفة هي: المملكة العربية السعودية، فلسطين، مصر، المغرب، الأردن، وتنوعت بين الدراسات النقدية والأعمال السردية، والأطروحات العلمية، والشعر وتضمنت التالي:

1. "عطر الشجرة الوحيدة" لأحمد الرويعي، من المملكة العربية السعودية، الصادر عن منشورات تكوين عام 2025.

2. "فراشتي التي لا تموت" لآلاء القطراوي، من فلسطين، الصادر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر عام 2025.

3. "عوالم التجريب: في النص المسرحي السعودي الفصيح – مقاربة إنشائية" للدكتور جابر محمد يحيى النجادي، من المملكة العربية السعودية، الصادر عن دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع عام 2024.

4. " ندَّاهة أصيل من لندن إلى جدة" لدينا شحاتة، من مصر، الصادر عن دار العين للنشر عام 2025.

5. "تخييل الأندلس: سرد التاريخ بين الواقع والإيديولوجية في الرواية العربية والإسبانية" للدكتور سعيد الفلاق، من المغرب، الصادر عن منشورات ضفاف، منشورات الاختلاف، دار الأمان، ودار سامح للنشر عام 2025.



6. "النديم: كتاب في الكتب" لعمر زكريا، من الأردن، الصادر عن منشورات الحرف عام 2024.

7. "الرواية العربية والعرفان في الألفية الثالثة" لمحمد اعزيز، من المغرب، الصادر عن دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع عام 2024.

8. "حبكات وشخصيات: المقاربة البلاغية الحجاجية للرواية العربية" لمصطفى رجوان، من المغرب، الصادر عن دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع عام 2025.

القائمة الطويلة لفرع "أدب الطفل والناشئة"

وتضمنت القائمة الطويلة لفرع "أدب الطفل والناشئة" 9 عناوين لمؤلفين من 7 دول هي مصر، فلسطين، الكويت، لبنان، العراق، الإمارات العربية المتحدة، وتونس، وقد تنوعت الأعمال بين الحكايات الخيالية والنصوص التعليمية ذات الطابع الإبداعي، وتضمنت التالي:

1. "دارك ويب" لأحمد قرني، من مصر، الصادر عن دار نهضة مصر للنشر عام 2024.

2. "صيف لولوة" لأنس أبو رحمة، من فلسطين، الصادر عن دار ديناصون عام 2025.

3. "مشكلة صغيرة جدًا" لبثينة العيسى، من الكويت، الصادر عن دار أروى العربية للنشر عام 2025.

4. "قرية الظلام" لسعاد صليبي، من لبنان، الصادر عن دار سعاد صليبي للنشر والتوزيع عام 2025.

5. "هويتي" لفاضل الكعبي، من العراق، الصادر عن كتب نون – مؤسسة ناهد الشوا الثقافية عام 2025.

6. "شموس بلادي" لمريم صقر القاسمي، من الإمارات العربية المتحدة، الصادر عن آرام للنشر عام 2024.

7. "عندما تحققت الأمنيات" لمنى كمال، من مصر - كندا، الصادر عن دار رحيق الكتب للنشر والتوزيع عام 2024.

8. "سيد البرمائيات" لهند سيف البار، من الإمارات العربية المتحدة، الصادر عن كتاب للنشر والتوزيع عام 2023.

9. "ابنتي حبيبتي" لوئام غداس، من تونس، الصادر عن ديوان للنشر عام 2024.

القائمة الطويلة لفرع "تحقيق المخطوطات"

وضمت القائمة الطويلة لفرع "تحقيق المخطوطات" 8 عناوين من 5 دول مختلفة هي: سوريا، إيطاليا، المملكة العربية السعودية، مصر، وتونس، وتنوعت بين أعمال تراثية نقدية ودراسات علمية رصينة، وتضمنت التالي:

1. "كتاب الفوز" تحقيق فارس أحمد العلاوي، من سوريا، الصادر عن دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع عام 2025.

2. "استشهاد أريثاس بالعربية" تحقيق باولو لاسبيزا، من إيطاليا، الصادر عن دار هاراسوفيتس للنشر، عام 2021.

3. "موسوعة الأديان العالمية (6 مجلدات)" لـ أ.د محمد الخشت، من مصر، الصادر عن جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، عام 2025.

4. "ديوان أبي الطيب المتنبي وأخباره" تحقيق إبراهيم بن محمد بن حمد البطشان، من المملكة العربية السعودية، الصادر عن مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، عام 2023.

5. "المؤنس في أخبار إفريقية وتونس" تحقيق لـ أ.د أحمد الباهي، من تونس، الصادر عن دار سحنون للنشر والتوزيع عام 2025.

6. "شرح ديوان المتنبي" تحقيق عبد الرحمن بن دخيل ربه المطرفي، من المملكة العربية السعودية، الصادر عن مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية عام 2024.

7. "المعجم الموسوعي لألفاظ الحضارة وأدواتها في الوثائق الرسمية المصرية في القرنين التاسع عشر والعشرين الميلاديين" لـ أ. د عصام أحمد عيسوي، من مصر، الصادر عن مركز تحقيق التراث العربي – جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا عام 2025.

8. "كتاب طيف الخيال" تحقيق أ.د عمرو عبد العزيز منير، من مصر، الصادر عن دار بريل للنشر عام 2024.

وستواصل جائزة الشيخ زايد للكتاب نشر القوائم الطويلة للفروع الأخرى من الجائزة تباعًا.

يذكر أن جائزة الشيخ زايد للكتاب جائزة سنوية مستقلة تمنح للأعمال الإبداعية والأدبية النوعية في مجالات مختلفة منها الأدب والفنون والعلوم الإنسانية، وتدعم حركة الترجمة وبناء جسور الحوار الحضاري بين الشعوب. تأسست الجائزة عام 2006 تكريماً لإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتنظمها إدارة مركز أبوظبي للغة العربية بدعم ورعاية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وتبلغ قيمتها الإجمالية 7,750,000 درهم إماراتي.