يوسف القعيد: الساحة الأدبية بمصر تشهد ازدهارا وحضورا لافتا على المستوى الثقافي العربي

أكد الكاتب الكبير يوسف القعيد، أن الساحة الأدبية في مصر تشهد ازدهارا واضحا، وكذلك حضور الدور المصري على المستوى الثقافي عربيا.

وقال الكاتب يوسف القعيد - على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب - "إن المعرض يشهد حضورا عربيا لافتا، هناك قراء عرب كثيرون متواجدون بالمعرض من كل الدول العربية المجاورة لنا وغير المجاورة، والذين أتوا معظمهم إلى مصر من أجل المعرض خصيصا، وهو فرصة جيدة للتبادل والطباعة المشتركة، وهذا هو دور مصر العربي الذي يجب الحرص عليه".

وحول الإقبال الجماهيري الكبير الذي يشهده معرض الكتاب، أوضح القعيد أنه علامة جيدة للغاية تدعو إلى التفاؤل، وخاصة حضور الشباب الذي يعد ظاهرة مذهلة هذا العام تفوق الأعوام السابقة بصورة لافتة.

وأشاد القعيد باختيار نجيب محفوظ شخصية الدورة 57 لمعرض الكتاب، باعتبار محفوظ أهم كاتب عربي، وهو الوحيد الحاصل على جائزة نوبل للآداب رغم انحيازاتها المعروف سلفا للغرب، معربا عن شكره لوزير الثقافة أحمد فؤاد هنو، وقيادات الوزارة على مجهوداتهم واختيارهم الرائع لنجيب محفوظ.