الرئاسة الفلسطينية: ادعاءات الاحتلال بشأن قطاع غزة باطلة ولا أساس لها من الصحة
بتخفيضات 30%.. أماكن معارض أهلاً رمضان 2026 بالمحافظات
تحويل الفنان محمود حجازي للاستعلامات الفنية بالعباسية لاستكمال التحقيقات
حجز لـ الحكم.. تأجيل جلسة محاكمة قاتل زميله بالمنشار في الإسماعيلية لـ 24 فبراير الجاري
النقض ترفض الطعن على نتائج انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثانية بالمنيا
وزيرا خارجية مصر والسودان يكرمان أطباء القافلة الطبية لدعم القطاع الصحي السوداني
ميمي جمال تكشف لـ«صدى البلد» طقوسها في شهر رمضان.. فيديو
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية
نحو مصر خالية من السعار.. ضبط وتعقيم 29 كلبًا ضالًا بالغردقة
وزيرة التخطيط تستقبل وفد البنك الدولي لمناقشة مشروعات التنمية والتحول الأخضر في مصر
أحد مصابي غزة من الأراضي المصرية: أشكر الشعب المصري.. وإحنا بنحبه
عبد العاطي لنظيره السوداني نرفض أي محاولات لتقسيم السودان أو المساس بسيادته واستقراره
يوسف القعيد: الساحة الأدبية بمصر تشهد ازدهارا وحضورا لافتا على المستوى الثقافي العربي

 أكد الكاتب الكبير يوسف القعيد، أن الساحة الأدبية في مصر تشهد ازدهارا واضحا، وكذلك حضور الدور المصري على المستوى الثقافي عربيا.

وقال الكاتب يوسف القعيد - على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب - "إن المعرض يشهد حضورا عربيا لافتا، هناك قراء عرب كثيرون متواجدون بالمعرض من كل الدول العربية المجاورة لنا وغير المجاورة، والذين أتوا معظمهم إلى مصر من أجل المعرض خصيصا، وهو فرصة جيدة للتبادل والطباعة المشتركة، وهذا هو دور مصر العربي الذي يجب الحرص عليه".

وحول الإقبال الجماهيري الكبير الذي يشهده معرض الكتاب، أوضح القعيد أنه علامة جيدة للغاية تدعو إلى التفاؤل، وخاصة حضور الشباب الذي يعد ظاهرة مذهلة هذا العام تفوق الأعوام السابقة بصورة لافتة.

وأشاد القعيد باختيار نجيب محفوظ شخصية الدورة 57 لمعرض الكتاب، باعتبار محفوظ أهم كاتب عربي، وهو الوحيد الحاصل على جائزة نوبل للآداب رغم انحيازاتها المعروف سلفا للغرب، معربا عن شكره لوزير الثقافة أحمد فؤاد هنو، وقيادات الوزارة على مجهوداتهم واختيارهم الرائع لنجيب محفوظ.

