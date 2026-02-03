طرح الموسم الثالث من «العميل الليلي» 19 فبراير

أعلنت منصة نيتفليكس عن موعد طرح الموسم الثالث من مسلسل "العميل الليلي".

ومن المقرر طرح الموسم الثالث من العمل يوم 19 فبراير القادم.

تدور الأحداث حول عميل فيدرالي شاب يُدعى بيتر ساذرلاند، يعمل في وظيفة هامشية داخل البيت الأبيض، حيث تكون مهمته الرد على هاتف للطوارئ لا يرن أبدًا، لكن ذات ليلة، يرن الهاتف فعلًا، ليجد نفسه متورطًا في مؤامرة ضخمة تهدد أمن الولايات المتحدة، وتتشابك فيها السياسة مع الخيانة والاغتيالات.

مسلسل “العميل الليلي” مقتبس عن رواية بنفس الاسم للكاتب ماثيو كويرك، وعرض الموسم الأول منه عام 2023، بينما عوض الموسم الثاني عام 2025.

المسلسل من بطولة Gabriel Basso بدور: بيتر ساذرلاند، Luciane Buchanan بدور: روز لاركن ، Hong Chau ، DB Woodside.