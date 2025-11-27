هل متحور جديد سبب موجة البرد الحالية؟.. خبراء المناعة يكشفون الحقيقة

في وقت تتزايد فيه شكاوى المواطنين من موجة أعراض برد حادة تضرب البلاد، وتنتشر معها الشائعات حول ظهور فيروس جديد أو متحور خطير، يبرز دور المتخصصين لتوضيح حقيقة المشهد الصحي بعيدًا عن المبالغة والتهويل.

ومع تباين الروايات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتجه الأنظار إلى آراء الخبراء لفهم أسباب انتشار موجة البرد الحالية، وطبيعة الفيروسات المنتشرة، ومدى ارتباطها بجائحة كورونا أو أي تطورات وبائية جديدة.

أمجد حداد: لاوجود لأي فيروس جديد.. وما نراه هو شراسة موسمية معتادة للبرد والإنفلونزا

أكد الدكتور أمجد حداد، استشاري الحساسية والمناعة، أنه لا يوجد أي فيروس جديد أو وباء مستجد في مصر خلال الفترة الحالية، موضحًا أننا نمر كل عام في هذا التوقيت بموسم انتشار الفيروسات التنفسية المعتادة، وعلى رأسها نزلات البرد والإنفلونزا والفيروسات التنفسية المختلفة.

وقال حداد إن ما يشهده الشارع من زيادة في الإصابات يعود في الأساس إلى التقلبات الجوية الحادة التي تهيئ بيئة مناسبة لانتشار هذه الفيروسات، مؤكدًا أن الفيروس السائد هذا الموسم هو نفسه الفيروس المعتاد، دون ظهور أي سلالة جديدة حتى الآن.

وأشار إلى أن الفيروسات المتداولة هذا العام قد تبدو أكثر شراسة أو قوة في الأعراض، موضحًا أن ذلك طبيعي ومتوقع بعد عدة سنوات من تراجع معدلات الحصول على لقاحات الإنفلونزا، ما تسبب في ضعف الجهاز المناعي لدى الكثيرين وغياب الأجسام المضادة التي كانت تخفف من حدة الإصابة.

وشدد حداد على أنه رغم ازدياد حدة الأعراض لدى البعض، لا يوجد دليل على ظهور فيروس جديد في مصر، مؤكدًا: “حتى هذه اللحظة، ما يتم تداوله هو نفس الفيروس الموسمي، وربما تحور الفيروس بشكل يجعله أشد في الأعراض، لكنه ليس فيروسًا جديدًا على الإطلاق”.



مصطفى المحمدي: لا متحور جديد في مصر.. والفيروسات الحالية موسمية ونتيجة ضعف المناعة بعد كورونا

أكد الدكتور مصطفى المحمدي، مدير إدارة التطعيمات بالمصل واللقاح، أن مصر تشهد خلال هذه الفترة انتشارًا واسعًا لفيروسات البرد الموسمية، موضحًا أن ما يحدث أمر طبيعي ومتكرر كل عام نتيجة التقلبات الجوية الحادة التي تساهم في تنشيط الفيروسات التنفسية.

وقال إن المواطنين يتعرضون لنفس الفيروسات المعتادة دون ظهور أي سلالة جديدة أو خطيرة كما يروج البعض.

وشدد المحمدي على أن التهويل المنتشر عبر مواقع التواصل يمثل مشكلة حقيقية، خاصة مع تداول معلومات غير دقيقة عن ظهور متحور جديد لفيروس كورونا في البلاد، وأضاف: "لا يوجد على الإطلاق أي متحور جديد لفيروس كورونا في مصر، وما يتم تداوله مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة".

وأوضح مدير إدارة التطعيمات أن الفيروسات المتداولة حاليًا هي نفسها الفيروسات الموسمية التي تظهر كل عام، لكن قد تبدو أكثر شدة من السنوات السابقة بسبب تأثير مرحلة ما بعد جائحة كورونا.

وأشار المحمدي إلى أن تكرار هذه الموجات يسجل سنويًا، وسيظل مستمرًا في الأعوام المقبلة، مع احتمالية زيادة حدتها ما دام هناك تغيرات سريعة في الطقس وضعف في المناعة العامة، وأضاف: “سنشهد هذه الفيروسات كل عام، وقد تكون أشد من السابق، وهذا أمر طبيعي لا يدعو للقلق طالما يتم الالتزام بالإجراءات الصحية الأساسية”.

واختتم الدكتور مصطفى المحمدي تصريحاته بالتأكيد على ضرورة الاعتماد على المعلومات الطبية الموثوقة، وتجنب نشر الشائعات التي تثير الذعر بين المواطنين، لافتًا إلى أن الوضع الصحي في مصر مستقر، وأن الفيروسات المنتشرة حاليًا لا تمثل تهديدًا وبائيًا.