قدمت الشيف ثريا الالفي عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل كيك البسبوسة بمذاق جيد.

المكونات:

• 2 كوب دقيق

• 1 كوب سكر

• ½ كوب زبدة مذوبة

• 4 بيضات

• 2 ملعقة صغيرة فانيليا

• ½ ملعقة صغيرة بيكنج بودر

• رشة ملح

• 1 كوب سميد ناعم

.كوب زبادى

• قشطة للتقديم

• جوز هند

طريقة عمل كيك البسبوسة بمذاق جيد.

1. سخّن الفرن على 180° مئوية.

2. اخلط الدقيق، السكر، البيكنج بودر والملح.

3. في وعاء آخر، اخلط الزبدة، البيض، الفانيلياوالزبادى

4. أدمج الخليط السائل مع الجاف وقلّب جيداً.

5. أضف السميد وحرّك حتى تتجانس المكونات.

6. اسكب الخليط في قالب مدهون.

7. اخبز 30-40 دقيقة حتى يصبح ذهبي اللون.