بدء امتحانات شهر نوفمبر بمدارس محافظة القاهرة اليوم

تنطلق اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025 امتحانات شهر نوفمبر ، في مدارس محافظة القاهرة

حيث قررت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، بدء امتحانات شهر نوفمبر في المدارس من اليوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١١/٢٧ ، حتى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١٢/٤

وشددت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، على أن جميع امتحانات شهر نوفمبر ستقام أثناء اليوم الدراسي لضمان انتظام العملية التعليمية وعدم تعطيل الحصص.

هل يدفع الطلاب والأهالي تكاليف تصوير امتحانات شهر نوفمبر ؟

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لن يتم تحميل المدارس أو الطلاب أو الاهالي مسئولية وتكاليف طباعة وتصوير امتحانات شهر نوفمبر 2025 التي سيؤديها طلاب صفوف النقل في المدارس.

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن تصوير امتحانات شهر نوفمبر مسئولية الإدارة التعليمية ، ولن تتحمل المدارس أو الطلاب أو الاهالي أي أعباء في هذا الأمر.

مش على التابلت|قرار عاجل بعقد امتحانات شهر نوفمبر لأولى و2 ثانوي "ورقيا"





وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عقد امتحانات شهر نوفمبر 2025 لطلاب الصفين الأول الثانوي ( عام وبكالوريا) والصف الثاني الثانوي ورقيا “وليس إلكترويا على التابلت ” ، وذلك طبقا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات شهر نوفمبر 2025 لطلاب الصفين الأول الثانوي ( عام وبكالوريا) والصف الثاني الثانوي يتم اعدادها على مستوى الإدارة التعليمية

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أنه في امتحانات شهر نوفمبر 2025 لطلاب الصفين الأول الثانوي ( عام وبكالوريا) والصف الثاني الثانوي ، سيتم اعداد 3 نماذج امتحانية لكل مادة بوزن نسبي واحد على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة ، على أجزاء المقرر التي تم تدريسها خلال الشهر

جاءت هذه القرارات العاجلة ايماءاً من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى الإستعدادات الجارية لعقد امتحانات شهر نوفمبر 2025 للصفين الأول الثانوي ( عام وبكالوريا) والثاني الثانوي وفي ضوء ما جاء بالقرار الوزاري 234 لسنة 2025 بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب مرحلة الثانوي العام