أسعار الذهب يوم الخميس 27-11-2025 في مصر

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعا طفيفا نهاية التعاملات المسائية أمس الأربعاء بقيمة تتراوح من 15 لـ 20 جنيها في الجرام الواحد.

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر، خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025، وفقا لموقع gold price today ، ضمن نشرته الخدمية التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع وشراء الذهب في مصر اليوم الخميس

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، نحو6375 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، نحو 6355 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 22 إلى 5845 جنيهًا.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 22 نحو 5825 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 5580 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر إلى نحو 5560 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 4785 جنيهًا .

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 4765 جنيهًا .

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 3720 جنيهًا .

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 3705 جنيهًا .

سعر الذهب عيار 12

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 12 اليوم إلى 3190 جنيهًا.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 12 اليوم 3175 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر بيع الجنيه الذهب اليوم حوالي 44640 جنيهًا.

وصل سعر شراء الجنيه الذهب اليوم لنحو 44480 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب محليا

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو198350 جنيها.

سجّل سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 197640 جنيها.

سعر أوقية الذهب عالميا

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في البورصة العالمية نحو 4166.67 جنيه

عوامل مؤثرة في سعر الذهب

تعتبر أسعار الذهب اليوم في مصر من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب اليوم في مصر قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً، وفيما يلي أهم العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب:

معدل الفائدة الرئيسية.. يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالميا.. عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.