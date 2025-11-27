في غياب الأهلي والزمالك.. مواعيد مباريات دور الـ 32 بـ كأس مصر

تنطلق اليوم، الخميس، منافسات دور الـ 32 لـ بطولة كأس مصر موسم 2025 - 2026، في غياب الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري، نظرا للمشاركة ضمن منافسات بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.
ومن المقرر أن تقام خلال هذه الفترة من 27 نوفمبر وحتى 4 ديسمبر 9 مباريات، مع تأجيل 7 مباريات.
وجاءت مواعيد مباريات دور الـ 32 كالتالي:
الخميس 27 نوفمبر
2:30 سموحة vs غزل المحلة
5:00 البنك الأهلي vs بور فؤاد
7:30 بتروجت vs وادي دجلة
السبت 29 نوفمبر
5:00 الاتحاد السكندري vs كهرباء الإسماعيلية
الأحد 30 فبراير
2:30 فاركو vs تليفونات بني سويف
5:00 إنبي vs المقاولون العرب
الاثنين 1 ديسمبر
5:00 حرس الحدود vs الإسماعيلي
7:30 طلائع الجيش vs السكة الحديد
الخميس 4 ديسمبر
2:30 الجونة vs بترول أسيوط