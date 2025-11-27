في غياب الأهلي والزمالك.. مواعيد مباريات دور الـ 32 بـ كأس مصر

تنطلق اليوم، الخميس، منافسات دور الـ 32 لـ بطولة كأس مصر موسم 2025 - 2026، في غياب الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري، نظرا للمشاركة ضمن منافسات بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.

ومن المقرر أن تقام خلال هذه الفترة من 27 نوفمبر وحتى 4 ديسمبر 9 مباريات، مع تأجيل 7 مباريات.



وجاءت مواعيد مباريات دور الـ 32 كالتالي:

الخميس 27 نوفمبر

2:30 سموحة vs غزل المحلة

5:00 البنك الأهلي vs بور فؤاد

7:30 بتروجت vs وادي دجلة

السبت 29 نوفمبر

5:00 الاتحاد السكندري vs كهرباء الإسماعيلية

الأحد 30 فبراير

2:30 فاركو vs تليفونات بني سويف

5:00 إنبي vs المقاولون العرب

الاثنين 1 ديسمبر

5:00 حرس الحدود vs الإسماعيلي

7:30 طلائع الجيش vs السكة الحديد

الخميس 4 ديسمبر

2:30 الجونة vs بترول أسيوط