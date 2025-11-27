قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول تعليق من الإخوان عقب إعلان ترامب خطوات تصنيف الجماعة إرهابية
مع اقتراب موسم الشتاء.. كيف تحمي نفسك من عدوى فيروسات الجهاز التنفسي؟
سعر الذهب بعد بدء التداول اليوم الخميس 27-11-2025
«أطفالُنا أمانتُنا».. حملة توعوية شاملة للبحوث الإسلامية حول حقوق الطفل وصون خصوصيته
وزير الخارجية: مباحثاتنا الأخيرة مع أوروبا تناولت أوضاع غزة.. وزيارة لشمال سيناء غدًا
مفوضة الاتحاد الأوروبي: مصر قامت بدور كبير فى إدارة أزمة قطاع غزة
معدل نمو 5.3% لأول مرة منذ 3 سنوات.. مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي في الربع المالي الأول
تركيا تحذر من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين قبرص ولبنان
التنظيم والإدارة تبحث نقل الخبرات المصرية لسيراليون في مجال الإصلاح الإداري
قبل الإعلان الرسمي.. ماذا تحتاج القائمة الوطنية بالقاهرة وشرق الدلتا للفوز بانتخابات النواب؟
ارتفاع حصيلة الضحايا بحريق مجمع سكني في هونغ كونغ إلى 55 قتيلا
احتفاء أممي بالفنان محمد صبحي ومنحه وسام التفرد في الإبداع الثقافي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
في غياب الأهلي والزمالك.. مواعيد مباريات دور الـ 32 بـ كأس مصر

يسري غازي

تنطلق اليوم، الخميس، منافسات دور الـ 32 لـ بطولة كأس مصر موسم 2025 - 2026، في غياب الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري، نظرا للمشاركة ضمن منافسات بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.

ومن المقرر أن تقام خلال هذه الفترة من 27 نوفمبر وحتى 4 ديسمبر 9 مباريات، مع تأجيل 7 مباريات.


وجاءت مواعيد مباريات دور الـ 32 كالتالي:

الخميس 27 نوفمبر

2:30 سموحة vs غزل المحلة

5:00 البنك الأهلي vs بور فؤاد

7:30 بتروجت vs وادي دجلة

السبت 29 نوفمبر

5:00 الاتحاد السكندري vs كهرباء الإسماعيلية

الأحد 30 فبراير

2:30  فاركو vs تليفونات بني سويف

5:00 إنبي vs المقاولون العرب

الاثنين 1 ديسمبر

5:00 حرس الحدود vs الإسماعيلي

7:30 طلائع الجيش vs السكة الحديد

الخميس 4 ديسمبر

2:30 الجونة vs بترول أسيوط

