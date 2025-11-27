قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تتسبب في أضرار للركاب وسائقي القطارات.. السكة حديد توجه تحذيرًا للمواطنين
عقوبة تاريخية.. الرئيس البرازيلي السابق يبدأ تنفيذ حكما بالسجن 27 عاما
إندونيسيا .. زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب الساحل الغربي لشمال سومطرة
ترامب: واشنطن أوقفت جميع عمليات تقديم طلبات الهجرة من أفغانستان
هل يجب لمن صلى منفردا إقامة الصلاة؟ .. لجنة الفتوى تجيب
أسعار الذهب يوم الخميس 27-11-2025 في مصر
بدء امتحانات شهر نوفمبر بمدارس محافظة القاهرة اليوم
رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الخميس
هل يعيد ترامب مبعوثه إلى بلاده؟ التسجيلات المسربة تهدد مستقبل المفاوضات
شاهد| أحدث تصوير جوي لتقدم أعمال مترو الإسكندرية
وفقا لآخر تحديث .. أسعار العملات الأجنبية في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجب لمن صلى منفردا إقامة الصلاة؟ .. لجنة الفتوى تجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء
عبد الرحمن محمد

ورد سؤال إلى مجمع البحوث الإسلامية عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، جاء فيه: "هل تجب الإقامة عند الصلاة منفردا؟".

,أوضح المجمع أن جمهور أهل العلم ذهبوا إلى استحباب إقامة الصلاة للمنفرد سواء صلى في بيته أو في أي مكان آخر. 

واستشهدوا بالحديث الشريف "يعجب ربك من راعي غنم في رأس الشظية للجبل يؤذن للصلاة ويصلي، فيقول الله- تعالى-: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم يخاف شيئًا قد غفرت له وأدخلته الجنة".

وأضاف مجمع البحوث: “لكن إذا اقتصر المنفرد على أذان الحي وإقامته أجزأه ذلك، وتعتبر صلاته صحيحة، كما روي عن عبدالله بن مسعود أنه صلى بعلقمة والأسود بغير أذان ولا إقامة، وقال: يكفينا أذان الحي وإقامتهم”، وعليه، لا تُشترط إقامة الصلاة لصحتها، بل هي سنة مستحبة للمنفرد.

وفي نفس السياق، ورد سؤال للشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، من أحد السائلين: "هل يشترط إقامة الصلاة عند صلاتي في المنزل؟"، فأجاب أمين الفتوى عبر البث المباشر على صفحة الدار الرسمية في “فيسبوك” بأن إقامة الصلاة في المنزل ليست شرطًا لصحة الصلاة، فهي سنة وليست واجبًا على المصلي المنفرد.

حكم الصلاة قبل وقتها لدواعي السفر

تلقى مركز الفتوى سؤالاً من أحد الأشخاص عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية: "هل أستطيع الصلاة قبل وقتها في البيت وقبل الخروج للدراسة مع العلم أني لا أستطيع الصلاة خارج البيت؟".

,ردت أمانة الفتوى بأن الصلاة قبل وقتها غير جائزة شرعًا، حتى في حال السفر أو الانشغال بالدراسة أو العمل، مؤكدة أن أداء صلاة الفجر قبل أذانها يعتبر باطلًا.

وأوضحت الأمانة أنه يجب على المسلم الالتزام بوقت الصلاة، وإذا اضطر المصلي للركوب قبل أذان الفجر، فعليه أن يصلي في الطريق قدر استطاعته، سواء كان واقفًا مستقبل القبلة أو جالسًا.

وأضافت الأمانة أنه إذا صلّى الشخص في وسائل النقل كالقطار أو الأتوبيس جالسًا بسبب عدم القدرة على القيام أو عدم وجود مكان، فإنه يجب عليه إعادة الصلاة بعد وصوله، مع التنبيه أن غالبية الأماكن يمكن الترتيب فيها لتصلي في وقتها، حتى لو اضطر إلى طلب تحريك شخص آخر قليلاً. 

كما ينطبق نفس الحكم على المرأة إذا صلت جالسة أثناء التنقل، وتعيد الصلاة بعد الوصول.

إقامة الصلاة حكم الصلاة قبل وقتها مجمع البحوث دار الإفتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة الزياد

وفاة الاعلامية هبة الزياد بشكل مفاجئ

هبة الزياد

دون مقدمات أو أمراض.. مصادر تكشف سبب وفاة الإعلامية هبة الزياد

اعراض فيروس ماربوج

يسبب الوفاة في7 أيام.. أعراض فيروس ماربوج القاتل

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية وشبورة على هذه المناطق والطرق

أرشيفية

خطوات لإزالة السوابق الجنائية من سيستم وزارة الداخلية.. تعرف عليها

هبة الزيادة

بعد وفاتها بشكل مفاجئ.. من هي الإعلامية الراحلة هبة الزياد؟

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: الوزن الزائد جزء من ثقافة الأكل في مصر

ترشيحاتنا

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. بسرعة شحن طلقة إليك أفضل باوربنك في الأسواق وبطارية عملاقة إليك مواصفات هاتف Poco F8 Ultra

أسامة أبو المجد

رابطة التجار: نقل المعارض من أسفل العقارات قد يعيد الفوضى لسوق السيارات

أخبار السيارات

أخبار السيارات| فورد رينجر 2026 لتحدي هايلوكس وبورش تمدح هيونداي أيونيك N6

بالصور

مع بداية الشتاء..طريقة عمل حمص الشام "الحلبسة"

طريقة عمل حمص الشام (الحلبسة)
طريقة عمل حمص الشام (الحلبسة)
طريقة عمل حمص الشام (الحلبسة)

مزاد سيارات جديد تابع لجمرك بورسعيد

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

طريقة عمل كيك البسبوسة بمذاق جيد

طريقة عمل كيك البسبوسة بمذاق جيد.
طريقة عمل كيك البسبوسة بمذاق جيد.
طريقة عمل كيك البسبوسة بمذاق جيد.

أفضل 5 فوائد عند تناول الفستق..ما هي؟

افضل 5 فوائد عند تناول الفستق..ما هما
افضل 5 فوائد عند تناول الفستق..ما هما
افضل 5 فوائد عند تناول الفستق..ما هما

فيديو

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

ليلة نجوم بشرم الشيخ… يسرا وإلهام شاهين في أبرز لحظات افتتاح الدورة العاشرة

فوائد القرنفل

فص واحد.. معجزة القرنفل اليومية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد