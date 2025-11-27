هل يجب لمن صلى منفردا إقامة الصلاة؟ .. لجنة الفتوى تجيب

ورد سؤال إلى مجمع البحوث الإسلامية عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، جاء فيه: "هل تجب الإقامة عند الصلاة منفردا؟".

,أوضح المجمع أن جمهور أهل العلم ذهبوا إلى استحباب إقامة الصلاة للمنفرد سواء صلى في بيته أو في أي مكان آخر.

واستشهدوا بالحديث الشريف "يعجب ربك من راعي غنم في رأس الشظية للجبل يؤذن للصلاة ويصلي، فيقول الله- تعالى-: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم يخاف شيئًا قد غفرت له وأدخلته الجنة".

وأضاف مجمع البحوث: “لكن إذا اقتصر المنفرد على أذان الحي وإقامته أجزأه ذلك، وتعتبر صلاته صحيحة، كما روي عن عبدالله بن مسعود أنه صلى بعلقمة والأسود بغير أذان ولا إقامة، وقال: يكفينا أذان الحي وإقامتهم”، وعليه، لا تُشترط إقامة الصلاة لصحتها، بل هي سنة مستحبة للمنفرد.

وفي نفس السياق، ورد سؤال للشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، من أحد السائلين: "هل يشترط إقامة الصلاة عند صلاتي في المنزل؟"، فأجاب أمين الفتوى عبر البث المباشر على صفحة الدار الرسمية في “فيسبوك” بأن إقامة الصلاة في المنزل ليست شرطًا لصحة الصلاة، فهي سنة وليست واجبًا على المصلي المنفرد.

حكم الصلاة قبل وقتها لدواعي السفر

تلقى مركز الفتوى سؤالاً من أحد الأشخاص عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية: "هل أستطيع الصلاة قبل وقتها في البيت وقبل الخروج للدراسة مع العلم أني لا أستطيع الصلاة خارج البيت؟".

,ردت أمانة الفتوى بأن الصلاة قبل وقتها غير جائزة شرعًا، حتى في حال السفر أو الانشغال بالدراسة أو العمل، مؤكدة أن أداء صلاة الفجر قبل أذانها يعتبر باطلًا.

وأوضحت الأمانة أنه يجب على المسلم الالتزام بوقت الصلاة، وإذا اضطر المصلي للركوب قبل أذان الفجر، فعليه أن يصلي في الطريق قدر استطاعته، سواء كان واقفًا مستقبل القبلة أو جالسًا.

وأضافت الأمانة أنه إذا صلّى الشخص في وسائل النقل كالقطار أو الأتوبيس جالسًا بسبب عدم القدرة على القيام أو عدم وجود مكان، فإنه يجب عليه إعادة الصلاة بعد وصوله، مع التنبيه أن غالبية الأماكن يمكن الترتيب فيها لتصلي في وقتها، حتى لو اضطر إلى طلب تحريك شخص آخر قليلاً.

كما ينطبق نفس الحكم على المرأة إذا صلت جالسة أثناء التنقل، وتعيد الصلاة بعد الوصول.