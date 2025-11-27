مستشار الرئيس للصحة: لا وجود لفيروسات تنفسية خطيرة في مصر

طمأن الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، المواطنين بعدم وجود أي انتشار لفيروسات تنفسية خطيرة في مصر، موضحًا أن العدوى تنتشر بسهولة بين أفراد المنزل الواحد، خصوصًا الأطفال، الذين يعدون بعضهم البعض بسبب التماس المباشر.

وأكّد الدكتور عوض تاج الدين، خلال لقاءه عبر الإنترنت مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن الفيروس يؤثر بشكل مختلف على كل مريض حسب مناعته، وقد يسبب أعراضًا عامة مثل تكسير العظام والصداع، وأحيانًا يصل تأثيره إلى المخ أو أجزاء أخرى من الجسم. وشدّد على أن استخدام المسكنات يعد جزءًا أساسيًا في علاج الإنفلونزا للتخفيف من هذه الأعراض وتحسين حالة المريض.

وتابع: "لا أنصح بالإفراط في تناول المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب، بعض المسكنات والأدوية الغرض منها التقليل من حدة المرض والمضاعفات الجانبية".