هل يتحول فيروس ماربورج إلى وباء عالمي؟ | استشاري مناعة يوضح

في ظل تزايد التساؤلات حول خطورة فيروس ماربورج وإمكانية تحوله إلى تهديد عالمي جديد، تتجه الأنظار نحو آراء الخبراء والمتخصصين في مجال الصحة والمناعة لقراءة المشهد بدقة.

فمع ظهور حالات متفرقة في بعض الدول الإفريقية، عاد الحديث مجددًا حول طبيعة الفيروس، وطرق انتقاله، ومدى احتمال تطوره إلى وباء واسع الانتشار.

وفي هذا السياق، قدم الدكتور أمجد حداد، استشاري الحساسية والمناعة، رؤية علمية واضحة تشرح آلية انتقال الفيروس، والعوامل التي تحد من انتشاره، وتطمئن المواطنين بشأن عدم خطورته الوبائية على المستوى العالمي.

أمجد حداد: طرق انتقال ماربورج المحدودة تمنع تحوله لتهديد عالمي

أكد الدكتور أمجد حداد، استشاري الحساسية والمناعة، أن فيروس ماربورج من المستبعد تمامًا أن يتحول إلى وباء عالمي، موضحًا أن طبيعة الفيروس وطرق انتقاله تجعل قدرته على الانتشار الواسع ضعيفة للغاية مقارنة بالفيروسات التنفسية المعروفة.

وقال حداد إن فيروس ماربورج لا ينتقل عبر الهواء أو الرذاذ كما يحدث في فيروسات مثل كورونا والإنفلونزا، لكنه يحتاج إلى عائل وسيط وغالبًا يكون الخفاش لينتقل منه إلى الإنسان، ثم يحتاج بعد ذلك إلى ملامسة مباشرة لكميات كبيرة من دم المصاب أو إفرازاته حتى يحدث انتقال للعدوى.

وأوضح أن هذه الطريقة المعقدة في الانتقال تجعل انتشار الفيروس محدودًا وفي نطاقات ضيقة.

وأضاف أن الأشخاص المصابين يخضعون عادة للعزل الطبي بمجرد الاشتباه في الأعراض، ولا يكون المصاب ناقلًا للعدوى بسهولة إلا في المراحل المتقدمة التي تترافق مع نزيف أو إفرازات واضحة، وهو ما يقلل من فرص انتقال المرض إلى المخالطين.

ولفت الدكتور أمجد حداد إلى أن الفيروس يظهر بشكل متقطع على مدار سنوات طويلة في إفريقيا، وخاصة في المناطق التي تحتوي على كهوف يسكنها الخفافيش.

وأشار إلى أن بعض الحالات المسجلة ارتبطت بأشخاص قاموا بزيارات سياحية أو رحلات استكشافية في تلك المناطق، مما يجعلها بيئة مناسبة لانتقال الفيروس.

وأوضح استشاري المناعة أن فيروس ماربورج ليس من الفيروسات القادرة على الانتشار سريعًا، كما أنه لا يمتلك سلالة تنفسية أو قدرة عالية على التحور تمكنه من التفشي بين البشر بصورة واسعة، مؤكدًا أن غياب الوسيط وانتقاله الصعب بين الأشخاص يحدّ بشكل كبير من إمكانية تطوره إلى وباء.

وشدد حداد على أن الظهور المحدود للفيروس في بؤر جغرافية ضيقة وغياب أي مؤشرات على تطوره أو تغير خصائصه يثبت أن احتمالية تحوله إلى أزمة صحية عالمية ضعيفة للغاية، مضيفًا أن بروتوكولات العزل والمتابعة الصحية المتبعة كافية تمامًا لاحتواء أي حالات تظهر.

واختتم الدكتور أمجد حداد تصريحاته بالتأكيد على أن ماربورج لا يشكل خطرًا وبائيًا عالميًا، وأن التعامل معه يعتمد على العزل السريع والالتزام باحتياطات مكافحة العدوى، مشيرًا إلى أن وعي الأفراد وتحديد مصادر الخطر يقللان من فرص انتشاره، وهو ما يجعل الوضع تحت السيطرة في مختلف الدول.