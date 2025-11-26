قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العينة فيها تلاعب.. محامي رمضان صبحي يكشف مفاجأة بعد إيقافه 4 سنوات
ترامب: الحيوان الذي أطلق النار على جنود الحرس الوطني سيدفع ثمنا باهظا
توروب يفتح باب الرحيل أمام 4 لاعبين بالأهلي ويشترط صفقتين لتعويض جراديشار
الأنبا ميخائيل يصلي القداس الإلهي بدير طموه
خير ما تختم به الصلاة.. ردد دعاء النبي بعد التشهد الأخير
نصائح هامة للاهتمام بـ مضخة وقود السيارة؟
عشرات القتلى ومئات المفقودين في حريق هائل يلتهم مجمعا سكنيا بهونج كونج
موعد مواجهات منتخب مصر فى بطولة كأس العرب
كارثة ومصبية.. أحمد موسى ينفعل على الهواء لهذا السبب
استنفار أمني.. ترامب يطلب إضافة 500 جندي من الحرس الوطني إلى العاصمة
بسبب تسرب غاز.. مصرع عامل إثر حريق في مطعم شهير بالهرم
وفاة الاعلامية هبة الزياد بشكل مفاجئ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

هل يتحول فيروس ماربورج إلى وباء عالمي؟ | استشاري مناعة يوضح

فيروس ماربورج
فيروس ماربورج
رنا أشرف

في ظل تزايد التساؤلات حول خطورة فيروس ماربورج وإمكانية تحوله إلى تهديد عالمي جديد، تتجه الأنظار نحو آراء الخبراء والمتخصصين في مجال الصحة والمناعة لقراءة المشهد بدقة.

 فمع ظهور حالات متفرقة في بعض الدول الإفريقية، عاد الحديث مجددًا حول طبيعة الفيروس، وطرق انتقاله، ومدى احتمال تطوره إلى وباء واسع الانتشار. 

وفي هذا السياق، قدم الدكتور أمجد حداد، استشاري الحساسية والمناعة، رؤية علمية واضحة تشرح آلية انتقال الفيروس، والعوامل التي تحد من انتشاره، وتطمئن المواطنين بشأن عدم خطورته الوبائية على المستوى العالمي.

أمجد حداد: طرق انتقال ماربورج المحدودة تمنع تحوله لتهديد عالمي

أكد الدكتور أمجد حداد، استشاري الحساسية والمناعة، أن فيروس ماربورج من المستبعد تمامًا أن يتحول إلى وباء عالمي، موضحًا أن طبيعة الفيروس وطرق انتقاله تجعل قدرته على الانتشار الواسع ضعيفة للغاية مقارنة بالفيروسات التنفسية المعروفة.

وقال حداد إن فيروس ماربورج لا ينتقل عبر الهواء أو الرذاذ كما يحدث في فيروسات مثل كورونا والإنفلونزا، لكنه يحتاج إلى عائل وسيط وغالبًا يكون الخفاش لينتقل منه إلى الإنسان، ثم يحتاج بعد ذلك إلى ملامسة مباشرة لكميات كبيرة من دم المصاب أو إفرازاته حتى يحدث انتقال للعدوى. 

وأوضح أن هذه الطريقة المعقدة في الانتقال تجعل انتشار الفيروس محدودًا وفي نطاقات ضيقة.

وأضاف أن الأشخاص المصابين يخضعون عادة للعزل الطبي بمجرد الاشتباه في الأعراض، ولا يكون المصاب ناقلًا للعدوى بسهولة إلا في المراحل المتقدمة التي تترافق مع نزيف أو إفرازات واضحة، وهو ما يقلل من فرص انتقال المرض إلى المخالطين.

ولفت الدكتور أمجد حداد إلى أن الفيروس يظهر بشكل متقطع على مدار سنوات طويلة في إفريقيا، وخاصة في المناطق التي تحتوي على كهوف يسكنها الخفافيش. 

وأشار إلى أن بعض الحالات المسجلة ارتبطت بأشخاص قاموا بزيارات سياحية أو رحلات استكشافية في تلك المناطق، مما يجعلها بيئة مناسبة لانتقال الفيروس.

وأوضح استشاري المناعة أن فيروس ماربورج ليس من الفيروسات القادرة على الانتشار سريعًا، كما أنه لا يمتلك سلالة تنفسية أو قدرة عالية على التحور تمكنه من التفشي بين البشر بصورة واسعة، مؤكدًا أن غياب الوسيط وانتقاله الصعب بين الأشخاص يحدّ بشكل كبير من إمكانية تطوره إلى وباء.

وشدد حداد على أن الظهور المحدود للفيروس في بؤر جغرافية ضيقة وغياب أي مؤشرات على تطوره أو تغير خصائصه يثبت أن احتمالية تحوله إلى أزمة صحية عالمية ضعيفة للغاية، مضيفًا أن بروتوكولات العزل والمتابعة الصحية المتبعة كافية تمامًا لاحتواء أي حالات تظهر.

واختتم الدكتور أمجد حداد تصريحاته بالتأكيد على أن ماربورج لا يشكل خطرًا وبائيًا عالميًا، وأن التعامل معه يعتمد على العزل السريع والالتزام باحتياطات مكافحة العدوى، مشيرًا إلى أن وعي الأفراد وتحديد مصادر الخطر يقللان من فرص انتشاره، وهو ما يجعل الوضع تحت السيطرة في مختلف الدول.

فيروس ماربورج ماربورج وباء عالمي مكافحة العدوى أزمة صحية عالمية بروتوكولات العزل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيروس

رعب عالمي بسبب فيروس ماربورج.. الصحة تكشف حقيقة ظهوره بمصر وتحرك عاجل من التعليم

هبة الزياد

وفاة الاعلامية هبة الزياد بشكل مفاجئ

فيروس

مش موجود في مصر وأعراضه تبدأ بسخونية ثم نزيف.. تصريحات تهم المصريين عن فيروس ماربورج

رمضان صبحي

رشوان لـ صدى البلد: إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات نهائى .. والفيدرالية لن تفيده .. واللاعب تجاهل تحذير الوادا

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا

اعراض فيروس ماربوج

يسبب الوفاة في7 أيام.. أعراض فيروس ماربوج القاتل

رمضان صبحي

رسميًا.. إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات بسبب المنشطات

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية وشبورة على هذه المناطق والطرق

ترشيحاتنا

أرشيفية

تقرير الطب الشرعي دليل قاطع للبراءة أو الإدانة.. ما الحقيقة؟

ارشيفية

إصابة طبيب و7 سيدات في تصادم ملاكي وتروسيكل بالعياط

أرشيفيه

وزة وبطة.. دعا.رة من 500 جنيه أون لاين لـ5 آلاف بالبيت

بالصور

فيروس ماربورج.. إرشادات عامة للوقاية في المدارس

فيروس «ماربورج» إرشادات عامة للوقاية داخل المدرسة للوقاية
فيروس «ماربورج» إرشادات عامة للوقاية داخل المدرسة للوقاية
فيروس «ماربورج» إرشادات عامة للوقاية داخل المدرسة للوقاية

سيتروين تكشف عن السيارة الأحادية التي ستحمل ألوانها ببطولة فورمولا إي

سيارة سيتروين
سيارة سيتروين
سيارة سيتروين

بعد انتشار الأنفلونزا الموسمية.. مشروب لعلاج البرد بسرعة

مشروبات لعلاج البرد
مشروبات لعلاج البرد
مشروبات لعلاج البرد

فيروس ماربوج.. أعراضه وكيفية طرق نقله والوقاية منه

فيروس ماربوج..أعراضه و كيفية طرق نقله و الوقايه منه
فيروس ماربوج..أعراضه و كيفية طرق نقله و الوقايه منه
فيروس ماربوج..أعراضه و كيفية طرق نقله و الوقايه منه

فيديو

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

ليلة نجوم بشرم الشيخ… يسرا وإلهام شاهين في أبرز لحظات افتتاح الدورة العاشرة

فوائد القرنفل

فص واحد.. معجزة القرنفل اليومية

ايتن عامر

بعد تصريحات صادمة من والدة شيماء جمال.. أيتن عامر ترد بقوة وتنفي علاقتها بالمتهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد