هل إطلاق النار أمام البيت الأبيض عمل إرهابي؟.. مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق
بعد وفاتها بشكل مفاجئ.. من هي الإعلامية الراحلة هبة الزياد؟
المحافظة على الوضوء.. ثواب كبير يغفل عنه كثيرون
حبس عناصر تشكيل عصابي شديد الخطورة يجلبون ويتاجرون في الأقراص المخدرة
لا نتاجر بأطفالنا.. أب يروي وجعه وتحديات تربية 4 توائم
العينة فيها تلاعب.. محامي رمضان صبحي يكشف مفاجأة بعد إيقافه 4 سنوات
ترامب: الحيوان الذي أطلق النار على جنود الحرس الوطني سيدفع ثمنا باهظا
توروب يفتح باب الرحيل أمام 4 لاعبين بالأهلي ويشترط صفقتين لتعويض جراديشار
الأنبا ميخائيل يصلي القداس الإلهي بدير طموه
خير ما تختم به الصلاة.. ردد دعاء النبي بعد التشهد الأخير
نصائح هامة للاهتمام بـ مضخة وقود السيارة؟
عشرات القتلى ومئات المفقودين في حريق هائل يلتهم مجمعا سكنيا بهونج كونج
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

البابا تواضروس يضع أربعة مبادئ للحياة الشخصية في عظة الأربعاء من فيينا

البابا تواضروس
البابا تواضروس
ميرنا رزق

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء مساء اليوم من كنيسة القديسة دميانة والشهيد أبانوب في ڤيينا بالنمسا. 

أصحاحات متخصصة

واستكمل قداسة البابا سلسلة "أصحاحات متخصصة"، وتحدث اليوم عن موضوع "الصوم ومبادئ للحياة الشخصية"، وقرأ جزءًا من الأصحاح من الثامن والخمسين من سفر إشعياء والعدديْن السادس والسابع، وأشار إلى أن عمل الصوم هو استقبال النعمة.

وأوضح قداسته أن صوم الميلاد يتميز بأمريْن، هما: 
- التسبحة الكيهكية: ففي شهر كيهك نتحدث كثيرًا عن السيدة العذراء من زاوية واحدة وهي الطاعة، لذلك نسبحها صباحًا ومساءً طوال الشهر، ويقول القديس أغسطينوس: "نحن لا نطوّب أمنا العذراء لأنها حملت المسيح في بطنها، نحن نطوّب أمنا العذراء لأنها قبل أن تحمل المسيح في بطنها حملته في قلبها". 
- نقرأ في آحاد شهر كيهك في إنجيل القداس، الأصحاح الأول من إنجيل معلمنا لوقا، ونقوم بدراسته.

وأعطى قداسة البابا تدريبًا: أن نقرأ سفر الخروج خلال فترة صوم الميلاد، ودراسة أحداثه وأشهرها هو العليقة.  

ووضع قداسته أربعة مبادئ للحياة الشخصية من خلال أصحاح اليوم، وهي: 
١- جدد علاقتك مع الله بالتوبة، فالتوبة ليست مشاعر فقط بل هي تجديد للعهد مع الله، والصوم هو تغيير اتجاه، وإحساس الإنسان بخطيته وتقصيره، ويقول القديس يوحنا ذهبي الفم: "الصوم ليس في ترك الطعام، الصوم في ترك الخطية".

٢- تحرر من القساوة وامتلئ بالرحمة، "إِنْ لَمْ تَرْجِعُوا وَتَصِيرُوا مِثْلَ الأَوْلاَدِ فَلَنْ تَدْخُلُوا مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ" (مت ١٨: ٣). 
وشرح قداسة البابا أن أثناء التسبحة عندما ننقل من هوس إلى هوس نقول: "آمين. الليلويا. كيرياليسون كيرياليسون كيرياليسون"، وكيرياليسون (يا رب ارحم) الأولى تعني: "يا رب خلصني من قساوة القلب"، والثانية تعني: "املأ قلبي رحمة"، بينما تعني الثالثة: "علمني أصنع رحمة".

٣- اطرد الأنانية من حياتك، واطرد محبة النصيب الأكبر، "أَلَيْسَ أَنْ تَكْسِرَ لِلْجَائِعِ خُبْزَكَ، وَأَنْ تُدْخِلَ الْمَسَاكِينَ التَّائِهِينَ إِلَى بَيْتِكَ؟ إِذَا رَأَيْتَ عُرْيَانًا أَنْ تَكْسُوهُ، وَأَنْ لاَ تَتَغَاضَى عَنْ لَحْمِكَ" (إش ٥٨: ٧)، فالصوم يجعلنا نرتب أولوياتنا، ويقول القديس باسيليوس الكبير: "إن كنت لا تُشبع الجائع فلا تقل أنك صائم، لأن المائدة التي تغلقها عن الفقراء تغلقك عن السماء".

٤- حوّل صومك إلى حياة، فالصوم فترة تُعيد تشكيلك إلى حياة جديدة، وفترة عبادة حقيقية، "حِينَئِذٍ يَنْفَجِرُ مِثْلَ الصُّبْحِ نُورُكَ، وَتَنْبُتُ صِحَّتُكَ سَرِيعًا" (إش ٥٨: ٨)، وعلاقاتك مع الناس تصبح منيرة، وتنعكس على صحتك فتكون نفسيتك مرتاحة، ويقول القديس مكاريوس الكبير: "حين تصوم وتصلي ليكن قلبك هيكلًا لله وليس مطبخًا خاليًا".

