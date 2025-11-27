عرضوا أغاني عربية.. هاكرز يخترقون شاشات محطات الحافلات في إسرائيل

سيطر قراصنة على شاشات محطات الحافلات في عدة مدن في إسرائيل مساء الأربعاء، حيث عرضوا أغاني وأصوات إنذار ومحادثات باللغة العربية.

وبدأت وزارة النقل الإسرائيلية التحقيق لمعرفة مصدر هذه الاختراقات.



وبحسب تسجيلات تم رصدها في مدن أشدود، رمات جان، وموديعين وحصل عليها موقع Ynet، فإن هذه الحوادث أثارت الذعر بين الركاب، خاصة في ضوء الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد في السابع من أكتوبر.



وتنتج هذه الشاشات شركة Urban Digital، والتي، وفقًا لمصدر مطلع لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، ليست محصنة بشكل كافٍ ضد الاختراقات الإلكترونية.

وأضاف المصدر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها هذه الشاشات لهجمات إلكترونية، إلا أن الإجراءات المتبعة لم تمنع تكرار الحوادث.