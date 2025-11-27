الجيش الأوكراني يطلق صواريخ ومسيرات داخل العمق الروسي

أعلن الجيش الأوكراني عن إطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه أهداف داخل العمق الروسي، وفق ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.



جاء ذلك في وقت شدد فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن أي استهداف للعمق الروسي سيقابل بـ"رد شديد"، مؤكدًا أن العقوبات الأمريكية الجديدة تشكل محاولة للضغط على روسيا، لكنها لن تؤثر على اقتصادها.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن هذه العقوبات على شركتي روسنفت ولوك أويل ستؤتي "نتائج عكسية"، مشيرة إلى أن روسيا طورت حصانة اقتصادية متينة وستواصل تعزيز قدراتها، خاصة في قطاع الطاقة.

وتأتي هذه التطورات في سياق تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا، وسط تحذيرات متبادلة حول الردود العسكرية والاقتصادية على أي هجمات داخل الأراضي الروسية.