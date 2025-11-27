قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: إطلاق النار على جنود الحرس الوطني إرهاب
أمر طبيعي.. جمال شعبان يحسم الجدل حول انتشار فيروس ماربورج في مصر
البانيه رخص.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس
أسعار العملات العربية في البنك الأهلي يوم الخميس
الجيش الأوكراني يطلق صواريخ ومسيرات داخل العمق الروسي
الإعلاميين: لم نرصد أي خروقات للمكلفين بتغطية انتخابات مجلس النواب
حريق وإصابة عمال.. طائرة مسيرة تستهدف حقل غاز في العراق
أحب حياتي التلفزيونية.. آخر ما نشرته الإعلامية هبة الزياد قبل وفاتها
عرضوا أغاني عربية.. هاكرز يخترقون شاشات محطات الحافلات في إسرائيل
بدون إنسانية.. ماذا قال عمرو السوليه عن طريقة تعامل فايلر؟
البابا تواضروس: زيارتي للنمسا تستغرق أسبوعا للمتابعة الصحية والصلاة في قداسين
لاسارتي مكنش مستوعب.. عمرو السوليه يكشف كواليس خماسية صن داونز أمام الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش الأوكراني يطلق صواريخ ومسيرات داخل العمق الروسي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فرناس حفظي

أعلن الجيش الأوكراني عن إطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه أهداف داخل العمق الروسي، وفق ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.


جاء ذلك في وقت شدد فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن أي استهداف للعمق الروسي سيقابل بـ"رد شديد"، مؤكدًا أن العقوبات الأمريكية الجديدة تشكل محاولة للضغط على روسيا، لكنها لن تؤثر على اقتصادها.


وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن هذه العقوبات على شركتي روسنفت ولوك أويل ستؤتي "نتائج عكسية"، مشيرة إلى أن روسيا طورت حصانة اقتصادية متينة وستواصل تعزيز قدراتها، خاصة في قطاع الطاقة.

وتأتي هذه التطورات في سياق تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا، وسط تحذيرات متبادلة حول الردود العسكرية والاقتصادية على أي هجمات داخل الأراضي الروسية.

الجيش الأوكراني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين روسيا العقوبات الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة الزياد

وفاة الاعلامية هبة الزياد بشكل مفاجئ

فيروس

رعب عالمي بسبب فيروس ماربورج.. الصحة تكشف حقيقة ظهوره بمصر وتحرك عاجل من التعليم

فيروس

مش موجود في مصر وأعراضه تبدأ بسخونية ثم نزيف.. تصريحات تهم المصريين عن فيروس ماربورج

رمضان صبحي

رشوان لـ صدى البلد: إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات نهائى .. والفيدرالية لن تفيده .. واللاعب تجاهل تحذير الوادا

هبة الزياد

دون مقدمات أو أمراض.. مصادر تكشف سبب وفاة الإعلامية هبة الزياد

اعراض فيروس ماربوج

يسبب الوفاة في7 أيام.. أعراض فيروس ماربوج القاتل

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية وشبورة على هذه المناطق والطرق

هبة الزيادة

بعد وفاتها بشكل مفاجئ.. من هي الإعلامية الراحلة هبة الزياد؟

ترشيحاتنا

البابا تواضروس

البابا تواضروس: الصوم طريق للتوبة والرحمة وتجديد الحياة

البابا تواضروس

البابا تواضروس يضع أربعة مبادئ للحياة الشخصية في عظة الأربعاء من فيينا

الدكتور رامي ماهر صادق غالي

قرار جمهوري بتعيين الدكتور رامي ماهر غالى نائبا لرئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب

بالصور

غادة عبد الرازق تخطف الأنظار في مهرجان ضيافة الآن بفستان ملفت

غادة عبد الرازق تخطف الانظار في مهرجان ضيافة الآن بفستان ملفت
غادة عبد الرازق تخطف الانظار في مهرجان ضيافة الآن بفستان ملفت
غادة عبد الرازق تخطف الانظار في مهرجان ضيافة الآن بفستان ملفت

هنا الزاهد تثير الجدل بفستان ملفت فى آخر ظهور لها

هنا الزاهد تثير الجدل بفستان ملفت فى اخر ظهور لها
هنا الزاهد تثير الجدل بفستان ملفت فى اخر ظهور لها
هنا الزاهد تثير الجدل بفستان ملفت فى اخر ظهور لها

فيروس ماربورج.. إرشادات عامة للوقاية في المدارس

فيروس «ماربورج» إرشادات عامة للوقاية داخل المدرسة للوقاية
فيروس «ماربورج» إرشادات عامة للوقاية داخل المدرسة للوقاية
فيروس «ماربورج» إرشادات عامة للوقاية داخل المدرسة للوقاية

سيتروين تكشف عن السيارة الأحادية التي ستحمل ألوانها ببطولة فورمولا إي

سيارة سيتروين
سيارة سيتروين
سيارة سيتروين

فيديو

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

ليلة نجوم بشرم الشيخ… يسرا وإلهام شاهين في أبرز لحظات افتتاح الدورة العاشرة

فوائد القرنفل

فص واحد.. معجزة القرنفل اليومية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد