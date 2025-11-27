قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإعلاميين: لم نرصد أي خروقات للمكلفين بتغطية انتخابات مجلس النواب

حمادة خطاب

اجتمعت اللجنة العليا لرصد الأداء الإعلامي بنقابة الإعلاميين، والمكلّفة بمتابعة وتقييم الأداء الإعلامي في التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك تحت إشراف النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، وبرئاسة  محجوب سعدة السكرتير العام للنقابة، وبحضور عدد من أعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع، وجّه نقيب الإعلاميين الدكتور طارق سعده الشكر لأعضاء اللجنة تقديرًا لجهودهم في السرعة والدقة في تقديم التقارير  الخاصة برصد الأداء الإعلامي للتغطية، مؤكدًا أن الانضباط في تقديم هذه التقارير يعكس المهنية العالية والالتزام بمعايير العمل الرقابي الإعلامي.

اللجنة لم ترصد أي خروقات أو مضايقات للإعلاميين المكلفين بالتغطية في المحافظات

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها تقرير المتابعة الخاص بمرحلة الإعادة الثانية من الانتخابات، والتي شملت محافظات الوجه البحري وشرق الدلتا ومدن القناة وشمال وجنوب سيناء. وأكدت اللجنة أنها لم ترصد أي خروقات أو مضايقات للإعلاميين المكلفين بالتغطية في تلك المحافظات، مشيدةً بحسن تعاون الأجهزة المعنية، وفي مقدمتها الهيئة الوطنية للانتخابات، والمحافظات، واللجان العامة والفرعية، والتي وفّرت كافة التسهيلات لعمل الفرق الإعلامية.

وأوضحت اللجنة أن الإعلاميين الميدانيين تمكنوا من رصد المخالفات الانتخابية الفردية التي صدرت عن بعض المرشحين و أنصارهم في محيط اللجان، موضحة أنه عند وقوع أي خرق كان يجري التعامل معه من قِبل الأجهزة التنفيذية.

مشيرةً إلى أنه تم تلافي الأخطاء التي ظهرت خلال المرحلة الأولى من الانتخابات، مما انعكس إيجابًا على جودة التغطية في المرحلة الثانية.

وتواصل اللجنة العليا لرصد الأداء الإعلامي بنقابة الإعلاميين متابعتها الدقيقة لسير العملية الإعلامية في مرحلة الإعادة لكلٍّ من المرحلة الأولى والثانية، لضمان التغطية المهنية المنضبطة لهذا الاستحقاق الدستوري المهم.

