توقيت الإعادة وإعلان نتائج انتخابات ‎مجلس النواب ‎2025 .. المواعيد الكاملة بالخارج والداخل

موعد إعلان نتائج ‎انتخابات مجلس النواب ‎2025 .. ازدادت خلال الساعات القليلة الماضية وتيرة البحث من جانب آلاف المواطنين عن موعد الإعلان الرسمي لنتائج الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بـ مجلس النواب المصري 2025 وجولة الإعادة في الخارج والداخل خاصة بعد انتهاء كافة عمليات التصويت في المرحلة الثانية يوم أمس الثلاثاء.

ويعكس هذا الاهتمام الحرص على معرفة مصير المقاعد المتبقية في البرلمان ومصير كثير من المرشحين، بما يؤثر في الخارطة النيابية القادمة.

جولة الإعادة الأولى: الخارج قبل الداخل

كشفت الهيئة أن جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 ستُجرى في الخارج أولاً خلال يومي الإثنين والثلاثاء 1 و2 ديسمبر، تليها داخل مصر يومي الأربعاء والخميس 3 و4 ديسمبر 2025، وتشمل الدوائر التي لم يُحسم رصيدها خلال الجولة الأولى سواء بسبب تقارب الأصوات أو تجاوز المرشحين لنسبة الفوز المحددة، ويأتي ترتيب الخارج قبل الداخل تقديراً لظروف المصريين المقيمين بالخارج وتسهيل إجراءات التصويت لهم في مواعيد مناسبة خارج البلاد.

إجراءات التظلمات والفرز وإعلان النتيجة النهائية الأولى

بعد انتهاء جولة الإعادة الأولى يتم فتح باب التظلمات الخاصة بالاقتراع والفرز وإجراءات الطعون بما يضمن حق كل مرشح في متابعة ملفه والتأكد من سلامة الإجراءات الانتخابية، وأكدت الهيئة أن النتيجة النهائية لهذه الجولة ستُعلن في موعد أقصاه يوم الخميس 11 ديسمبر 2025، ما يمنح فرصة كافية لفحص الطلبات المقدّمة من المرشحين والمتضررين والتأكد من جدية الفرز وسلامة الإجراءات قبل تثبيت المقاعد.

جولة الإعادة الثانية: مواعيد محددة داخل وخارج مصر

أما بالنسبة للمرحلة الثانية من انتخابات 2025 فجاء موعد جولة الإعادة في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر، فيما تُجرى داخل مصر يومي 17 و18 ديسمبر 2025، وتشمل الدوائر التي لم تُحسم نتائجها خلال الجولة الأولى لأي سبب من أسباب الفرز أو عدم حصول مرشح على الأغلبية المطلوبة مما يستلزم جولة إعادة لتحديد الفائز النهائي.

النتائج النهائية: آخر موعد للبت في كل الطعون

أوضحت الهيئة أن باب التظلمات والطعون يظل مفتوحاً عقب جولة الإعادة الثانية حتى إعلان النتيجة النهائية، مشيرة إلى أن موعد الإعلان الرسمي النهائي لن يكون متأخراً عن يوم الخميس 25 ديسمبر 2025، ما يمنحها مهلة زمنية كافية لمراجعة كافة الطعون والشكاوى وإعادة فرز أي أوراق أو مراكز اقتراع متنازع عليها قبل تثبيت العضوية للنواب الجدد

ماذا يعني هذا الجدول للمواطنين والمرشحين؟

يعني هذا الجدول أن الطريق لا يزال مفتوحاً أمام عدد من المقاعد التي لم تُحسم خلال الجولة الأولى أو الثانية، ما يترك الباب مشرعاً أمام مرشحين مستقلين وأعضاء أحزاب لخوض معارك جولة الإعادة سواء داخل مصر أو في الخارج، كما أن فترة التظلمات تمنح فرصة لمن يشعر بوجود تجاوزات أو أخطاء في الفرز لتقديم طعون أو شكاوى، الأمر الذي قد يؤثر على نتائج أولية ويغير تشكيلة البرلمان النهائية.

أهمية إعلان النتائج النهائية قبل نهاية ديسمبر

تأخر إعلان النتائج حتى 25 ديسمبر 2025 يأتي بمنطق حرص الهيئة على ضمان نزاهة الانتخابات ومعالجة أي مشكلات قد تظهر أثناء الفرز أو التظلمات، وهو ما يعزز ثقة الشارع في مخرجات الانتخابات ويضمن شرعية البرلمان الجديد قبل انطلاق انعقاد دورته، ويتيح للجهات المعنية – السياسية والتنفيذية – التخطيط السليم للمرحلة المقبلة.

نصائح للناخبين والمرشحين خلال جولة الإعادة

ينبغي على الناخبين متابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات عبر قنواتها المعتمدة وتحديث بياناتهم إن كانوا بالخارج قبل موعد التصويت لضمان حقوقهم الانتخابية، كما يُنصح المرشحون بحفظ إيصالات الترشح وأوراقهم الرسمية وتوثيق أي مخالفة محتملة لحقهم في الطعون، بينما على وسائل الإعلام تحري الدقة في نقل المواعيد وتوضيح الإجراءات حتى تتفادى نشر معلومات مضللة تؤثر على نزاهة الانتخابات.

تبدو خارطة مواعيد جولة الإعادة وإعلان النتائج النهائية واضحة ومحددة: مرحلة أولى في الخارج 1–2 ديسمبر ثم داخل مصر 3–4 ديسمبر يليها التظلمات والنتائج الرسمية الأولى 11 ديسمبر ثم جولة إعادة ثانية 15–18 ديسمبر تليها الفرز النهائي وإعلان النتائج كاملة بحلول 25 ديسمبر 2025 ما يجعل شهر ديسمبر الحاسم في تحديد تشكيل البرلمان الجديد وتحقيق إرادة الناخبين.