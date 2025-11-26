أستاذ طب نفسي الأطفال: مفيش توعية قبل 3 سنين.. ولا يفضل نزول الحضانة قبل عمر عامين|فيديو

قال الدكتور محمد محمود حمودة أستاذ طب نفسي الأطفال، إنّ الطفل الذي يبلغ من العمر سنتين لا يمتلك الوعي الكافي لفهم مفاهيم الجنس أو الاختلافات الفسيولوجية بين الذكور والإناث.

وأضاف في حواره ببرنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنه لا يمكن تطبيق التوعية الجنسية قبل سن ثلاث سنوات.

وبيّن أن مراحل النمو النفسي عند فرويد تبدأ بالمرحلة الفمية من الولادة حتى سنة ونصف، تليها المرحلة الشرجية من سنة ونصف إلى ثلاث سنوات، ثم المرحلة الثالثة التي يبدأ فيها الطفل بالوعي بأن له أعضاء تناسلية مختلفة عن الآخرين، ومن هنا يبدأ إدراك جنسه بشكل فعلي.

وأشار الدكتور حمودة إلى أن الأطفال في سن سنتين غالباً لا يكونون قادرين على التعبير عن أنفسهم بشكل كافٍ، لذلك يُنصح بعدم إرسالهم إلى الحضانة إلا إذا بدأ الطفل بالحديث والتعبير عن نفسه.

وأكد أن إرسال الطفل قبل أن يكون جاهزاً للتواصل قد يؤدي إلى صعوبات في السيطرة على المواقف التي قد يتعرض لها، مشيراً إلى أن التوعية الحقيقية تبدأ عندما يبدأ الطفل بفهم نفسه وأعضائه، ويُقدّم له التوجيه المناسب حول الأجزاء الخاصة بجسده بطريقة يفهمها.

وشدد الدكتور حمودة على أن التوعية الجنسية للأطفال يجب أن تكون تدريجية، باستخدام الصور والرسومات والفيديوهات المبسطة، بدءاً من سن ثلاث سنوات، وصولاً إلى المراحل الأكبر سناً، بما يشمل الطالبات في المرحلة الثانوية اللواتي قد يتعرضن للتحرش أو الخطر في أماكن مثل المدرسة أو النوادي.

وأكد أن الهدف هو تزويد الأطفال بالوعي الكافي ليعرفوا حقوقهم ويحموا أنفسهم، مع مراعاة أسلوب يتناسب مع عمرهم وقدرتهم على الفهم والتعبير.