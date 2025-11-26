زجاجة زيت جديدة على بطاقة التموين.. قائمة الأسعار وموعد التطبيق

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

بشرى سارة من وزارة التموين للمواطنين حيث أعلنت الوزارة طرح عبوة زيت إضافية خلال ايام على بطاقات التموين 2025. 

 وجاء ذلك في إطار سياسة متطورة تهدف إلى توفير منتجات متنوعة تتناسب مع احتياجات مختلف شرائح المواطنين، وتدعم في الوقت ذاته استقرار الأسعار داخل منظومة التموين.


موعد صرف زجاجة زيت جديدة على التموين 
 

أعلنت وزارة التموين عن بدء صرف عبوة جديدة من الزيت التمويني اعتبارًا من الإثنين المقبل الموافق 1 ديسمبر 2025، بسعة 1.5 لتر وبسعر 56 جنيهًا على بطاقات الدعم.

وأوضحت وزارة التموين أن العبوة الجديدة سيتم ضخها تدريجيًا داخل منافذ التموين ومجمعات الاستهلاك في مختلف المحافظات، لضمان وصولها بسلاسة إلى المستفيدين وتجنب أي ازدحام أو نقص محتمل، مع استمرار المتابعة الميدانية لحركة السلع ورصد احتياجات كل محافظة.

زيت التموين 

أسعار الزيت في التموين

وتواصل وزارة التموين طرح عبوات الزيت المعتادة جنبًا إلى جنب مع العبوة الجديدة لضمان وفرة المعروض، وتشمل:

-عبوة 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

-عبوة 700 مللي بسعر 27 جنيهًا.

-العبوة الجديدة 1.5 لتر بسعر 56 جنيهًا.

هذا التنوع في الأحجام يسهم في تعزيز مرونة شراء السلع التموينية ويمنح الأسر إمكانية تنظيم احتياجاتها الشهرية وفق حجم الاستهلاك الفعلي.

زجاجة زيت على التموين 

كم زجاجة زيت للفرد على التموين؟

وفيما يتعلق بآلية الصرف، شددت الوزارة على استمرار العمل بمعدل عبوة واحدة (800 جرام) لكل فرد مسجل على البطاقة التموينية، وبحد أقصى 4 عبوات شهريًا مهما بلغ عدد أفراد الأسرة، 

-بطاقة فردين: عبوتان شهريًا.

-بطاقة 3 أفراد: 3 عبوات.

-بطاقة 4 أفراد فأكثر: 4 عبوات كحد أقصى.

زيوت حرة جديدة

وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أنها بدأت طرح زيوت حرة بأسعار مخفضة في عدد من السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية لدعم استقرار السوق، حيث وصلت أسعار زيت الخليط الحر في عبوة 700 مل إلى 46.60 جنيهًا في محافظات منها: الإسكندرية، السويس، الشيخ زايد، والعاشر من رمضان، مع خطة للتوسع في باقي المحافظات خلال الفترة المقبلة.

