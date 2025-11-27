قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

فاروق جعفر: الزمالك يحتاج لمدرب أجنبي فورًا.. والجماهير لن تصبر

فاروق جعفر
فاروق جعفر

تحدّث فاروق جعفر، نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، عن أداء الفريق تحت قيادة أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني الحالي للأبيض، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تحتاج إلى مدير فني أجنبي.

وقال جعفر، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" على قناة MBC مصر 2: "الزمالك في الوقت الحالي يحتاج إلى مدرب أجنبي، مع استمرار أحمد عبد الرؤوف ضمن الجهاز الفني".

وأضاف: "أداء الزمالك مع عبد الرؤوف غير مُقنع؛ لأنه ما زال صغير السن، وجماهير الزمالك لن تتحمّل النتائج غير المستقرة".

وأوضح جعفر قائلًا: "أنا لا يصلح أن أكون مديرًا فنيًا للزمالك حاليًا.. أنا بعيد عن الملعب منذ فترة، وأرى نفسي محللًا جيدًا وصاحب رؤية فنية واضحة".

وتابع نجم الزمالك السابق حديثه: "لا يوجد مدير فني من أبناء النادي يمكن أن يأتي الآن ويحصل على وضعه؛ الجمهور لن يتحمّل خوض تجربة جديدة".

واختتم: "البطل الحقيقي هو استمرار الأداء الجيد والنتائج الإيجابية، أما غير ذلك فلن يستمر أي مدير فني، لأن الجماهير لن تصبر على النتائج غير الجيدة".

فاروق جعفر الزمالك أحمد عبد الرؤوف نادي الزمالك

