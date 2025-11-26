الأسوأ.. المصل واللقاح تعلن مفاجأة صادمة بشأن الأنفلونزا هذا العام

أكد الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، أنه من المتوقع أن يكون فيروس الأنفلونزا هذا العام من بين الأسوأ، مما يجعل من الضروري لكل فرد العمل على تعزيز جهاز المناعة لديه.

وأضاف رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج :" قلبك مع جمال شعبان" تقديم الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الإصابة بالفيروسات التنفسية يكون بسبب ضعف المناعة التي يعاني منها الكثير بعد فترة من انتشار فيروس كورونا.

المناعة

وأشار إلى أن المناعة عبارة عن لقاحات يعمل على تقوية الجسم ضد الأمراض، وفي نفس الوقت تناول الشخص غذاء صحي وطبيعي، قليل الدسم.



ولفت إلى أن كل شخص عليه الابتعاد عن الوجبات السريعة، التي تحتوي على سكر ودهون، وأن يتم تناول الوجبات الصحية مثل الخضروات والفاكهة، وأن يكون هناك ممارسة للرياضة.



وأشار إلى أن تقوية المناعة يكون من خلال النوم الصحي، والابتعاد عن التوتر، والانفعال، والابتعاد عن التدخين، وأن المناعة هي منهج حياة.