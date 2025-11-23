قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بسرطان البروستاتا
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
للعائلة.. سعر ومواصفات جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025 في السعودية
غلق الطريق الصحراوي بالاسكندرية للمرة الخامسة في اسبوع
السودان.. السلطات الشمالية تعلن السيطرة على تمرد أولاد قمري
توك شو

البتراء تعكس تعافي السياحة الأردنية والصحة تطمئن المواطنين حول الإنفلونزا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

قالت ربا الأغا مراسلة «القاهرة الإخبارية»، إن المدينة الأردنية «البتراء» استقبلت في شهر تشرين الأول نحو 81 ألف زائر، بزيادة بلغت 71% مقارنة بالعام الماضي، ما انعكس إيجابًا على نسب إشغال الفنادق والمطاعم والمقاهي المحلية، فيما استعدت بعض الفنادق للصيانة استعدادًا للمواسم المقبلة، مؤكدة أن المدينة تستعد لسلسلة فعاليات ثقافية تعكس إرث البدو المدرج على قائمة اليونسكو للتراث غير المادي، بما في ذلك إقامة ستة بيوت شعر لتعريف الزوار بالضيافة الأردنية التقليدية.

وأضافت في تصريحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مدينة البتراء، التي بناها الأنباط في القرن الرابع قبل الميلاد، تشتهر بعمارتها المتميزة في شبكات المياه والخزانات ونحت الصخور، ويبرز فيها السيق والخزنة والدير كأبرز المعالم الأثرية، كما تعد من عجائب الدنيا السبع الجديدة منذ عام 2007، وتتميز لوحة طبيعية فريدة عند غروب الشمس على صخورها.

ولفتت إلى أن وزارة الصحة الأردنية أكدت على أن الفيروسات المنتشرة حاليا هي فيروسات موسمية، منها فيروس A وB والفيروسات المخلوية التنفسية، مشيرة إلى أن الفحص المخبري يحدد نوع العدوى، وتستغرق فترة العلاج نحو 7 أيام حسب نوع الفيروس ومناعة الجسم.

وأوضحت المراسلة أن الوزارة حذرت من الانجرار وراء الشائعات، مشددة على ضرورة: «ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة والمزدحمة، وأخذ لقاح الإنفلونزا لكبار السن والأطفال والمصابين بأمراض تنفسية أو متناولين لمثبطات المناعة، بالإضافة إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية لضمان مرور موسم الشتاء بأمان».

البتراء نسب إشغال الفنادق قائمة اليونسكو

