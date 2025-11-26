قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العينة فيها تلاعب.. محامي رمضان صبحي يكشف مفاجأة بعد إيقافه 4 سنوات
ترامب: الحيوان الذي أطلق النار على جنود الحرس الوطني سيدفع ثمنا باهظا
توروب يفتح باب الرحيل أمام 4 لاعبين بالأهلي ويشترط صفقتين لتعويض جراديشار
الأنبا ميخائيل يصلي القداس الإلهي بدير طموه
خير ما تختم به الصلاة.. ردد دعاء النبي بعد التشهد الأخير
نصائح هامة للاهتمام بـ مضخة وقود السيارة؟
عشرات القتلى ومئات المفقودين في حريق هائل يلتهم مجمعا سكنيا بهونج كونج
موعد مواجهات منتخب مصر فى بطولة كأس العرب
كارثة ومصبية.. أحمد موسى ينفعل على الهواء لهذا السبب
استنفار أمني.. ترامب يطلب إضافة 500 جندي من الحرس الوطني إلى العاصمة
بسبب تسرب غاز.. مصرع عامل إثر حريق في مطعم شهير بالهرم
وفاة الاعلامية هبة الزياد بشكل مفاجئ
توك شو

أمر خطير على القلب.. جمال شعبان يحذر من يسهر بالليل وينام بالنهار

الدكتور جمال شعبان
الدكتور جمال شعبان

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أنه للأسف الجيل الجديد تحول ليله نهارًا، ونهاره ليلا، وهذا أمر خطير يضر بصحة هؤلاء الأشخاص.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه: "قلبك مع جمال شعبان" أن أول سؤال يوجه لأي شخص يأتي له العيادة، يكون عن موعد نومه، وأن الكثير من الشباب يؤكدون أنهم ينامون في السادسة صباحًا، ويكون هناك سهر في الليل.

النوم الصحي

ولفت إلى أن النوم الصحي يفيد القلب، ولذلك ينصح الجميع بالنوم الصحي، لعدم تعرض القلب لـ أزمات ومشكلات قد ينتج عنها جلطات وسكتات قلبية.

وأشار إلى أن هناك أشياء كثيرة مفيدة للشخص عندما ينام في الليل، وأن يحصل الجسم على الكفاية من النوم في الليل.

وفي نفس السياق أكد الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، أن هذا التوقيت من كل عام تنتشر الأمراض التنفسية، لكن لا يوجد فيروس جديد منتشر خلال هذه الفترة كما يعتقد البعض.

وأضاف رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، أن الأنفلونزا هذا العام أكثر شراسة، عن السنوات الماضية.

المناعة ضعيفة



وأوضح أن المناعة أصبحت ليست قوية، وأن الكثير لم يحصل على لقاح الانفلونزا، وأن ما يعرض له بعض الأطفال في المدارس يعتبر الفيروس العادي الذي يظهر كل عام.

يطمئن المواطنين بخصوص طلاب المدارس

ولفت إلى أنه ينصح الجميع بالحصول على لقاح الانفلونزا خلال هذه الفترة قبل دخول فصل الشتاء، وأنه يطمئن المواطنين بخصوص طلاب المدارس، قائلا :" لا يوجد شئ مقلق وأنه لا يوجد فيروس جديد، ولا تحور جديد، ولا مرض جديد".

