خلوا بالكم .. جمال شعبان يكشف سبب وفاة الكابتن محمد صبري

كشف جمال شعبان استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، والعميد السابق لمعهد القلب عبر حسابه الشخصي تفاصيل جديدة بحادث وفاة لاعب الزمالك محمد صبري .

وكتب :"وجع الكتف الشمال ممكن أن يكون سببه القلب

، فالمرحوم محمد صبري اشتكي من وجع في الكتف الشمال قبل رحيله بيومين وذلك حسب رواية صديقه طارق السيد"

وأضاف :" من الضروري الاهتمام بوجع الصدر وخاصة إذا اثر على الكتف الشمال او الزور أو الضهر أو الفك السفلي أو حتي فم المعدة وخصوصا لو مصحوب بعرق أو شعور بالقيء "

وتابع :" لأن هذه هي اعراض ضيق في الشرايين التاجية "



وكشفت المعاينة الأولية لحادث وفاة اللاعب محمد صبري أنه كان يقود سيارته في طريق جانبي بمنطقة التجمع الخامس، قبل أن يفقد السيطرة بشكل مفاجئ على عجلة القيادة، ما أدى إلى انحراف السيارة واصطدامها بجدار مبنى تحت الإنشاء، ليفارق الحياة في الحال نتيجة قوة الاصطدام.

شهدت جنازة الراحل حضور المئات من محبيه بعد صلاة العصر يوم الجمعة، حيث أعربوا عن حزنهم الشديد ودَعوا له بالرحمة.

كما حرص العديد من نجوم الكرة على وداعه، ومن أبرزهم:

مدحت عبد الهادي، عبد الحميد بسيوني، محمد أبو العلا، أسامة نبيه، عبد الظاهر السقا، وليد سليمان، إبراهيم سعيد، طاهر أبو زيد، إسماعيل يوسف، وعمرو الجنايني.