الاقتصاد الروسي تحت الضغط: إجهاد هيكلي ونقص في العمالة في ظل الإنفاق العسكري المتصاعد

يعمل الاقتصاد الروسي في أواخر عام 2025 في ظل حالة من التناقض المعقد، حيث يعمل المجمع الصناعي العسكري، المدعوم بإنفاق حكومي ضخم، كمحرك وحيد للنمو الاسمي.



هذا النمو الظاهري يخفي ضغوطاً هيكلية خطيرة، أبرزها "الاحماء المفرط" للاقتصاد، مما يؤدي إلى ارتفاع حاد في درجة حرارة الاقتصاد الداخلي وتفاقم الضغوط الهيكلية القائمة. وقد دفع هذا التناقض بين التوسع المالي الجامح والتشديد النقدي القوي الاقتصاد المدني نحو بيئة ركود تضخمي متزايدة الخطورة.

تُظهر البيانات أن النمو يتحقق على حساب الحصافة المالية وقابلية استمرار القطاع المدني. وقد انخفض معدل البطالة إلى مستوى قياسي بلغ 2.1% في أغسطس 2025، بينما ظل معدل التضخم مرتفعاً بعناد، متجاوزاً 8%، أي أكثر من ضعف هدف البنك المركزي. ونتيجة لذلك، يبلغ سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي مستوى عقابياً عند 16.5%.

أما التكلفة المالية، فتحددها الميزانية الموحدة لعام 2025 بعجز متوقع قدره 6.9 تريليون روبل (3.2% من الناتج المحلي الإجمالي)، وهو ما يقارب ضعف العجز المخطط له أصلاً.

عدم الاستقرار والتضخم

التضخم هو التحدي الاقتصادي الكلي الأكثر إلحاحاً، مدفوعاً بقوى مزدوجة.

أولاً، الإنفاق الدفاعي الضخم يولد تضخم جذب الطلب.

ثانياً، ارتفاع الأجور غير المستدام (الأعلى منذ 16 عاماً) الناتج عن نقص العمالة والتعبئة والمدفوعات الحكومية للمنخرطين في المجهود الحربي، يسبب تضخم دفع التكلفة.

في محاولة للسيطرة، تبنى البنك المركزي موقفاً نقدياً عدوانياً، ولكن هذا المناخ من أسعار الفائدة المرتفعة أثر بشكل غير متناسب على النشاط الاقتصادي المدني. فقد تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بشكل كبير إلى 1.1% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2025، وتجري الآن مراجعة التوقعات لنمو العام بأكمله لتصل إلى أقل من 1%.

إن المزيج من نمو مدني منخفض وتضخم مرتفع يخلق وضعاً يتسم بالركود التضخمي.

أزمة العمالة والقيود الهيكلية

تعد أزمة العمالة الهيكلية علامة واضحة على عدم استدامة الاقتصاد الحربي. انخفاض معدل البطالة إلى 2.1% يؤكد أن سوق العمل ضيق بشكل حرج، بسبب الحرب الطويلة الأمد والتعبئة والتدهور الديموغرافي.

يتفاقم النقص بسبب عدم التطابق الهيكلي في المهارات، حيث يوجد نقص حاد في المتخصصين التقنيين المطلوبين للصناعة العسكرية.

الجهود الرامية لجذب العمالة الأجنبية الماهرة لم تنجح، حيث تمكن أرباب العمل من ملء ربع الحصة المحددة للعمال المهاجرين فقط في النصف الأول من 2025، مما يدل على فشل روسيا في التنافس على العمالة الماهرة عالمياً.

الديناميكيات المالية والتكاليف المستقبلية

يهيمن الإنفاق العسكري على الميزانية، حيث يقدر إجمالي الإنفاق المخطط له لعام 2025 بنحو 15.5 تريليون روبل، أي ما يعادل 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

ولتمويل العجز المتسع، يشير إطار الميزانية للفترة 2026-2028 إلى تشديد الوقف المالي من خلال زيادات ضريبية وشيكة. ومن المقرر أن يشهد المواطنون العاديون زيادة في ضريبة القيمة المضافة (VAT) وضريبة أرباح الشركات، مما يمثل قيداً كبيراً على النشاط الاقتصادي في المستقبل.

إن فرض ضرائب على الاستهلاك وعوائد الشركات يحد من الربحية والدخل المتاح.

هذا المزيج من الضغط النقدي والمالي يضمن استمرار الضغط الركودي التضخمي.

التكيف الخارجي ومخاطر المدى الطويل

نجحت روسيا في التكيف الخارجي من خلال بناء "الأسطول المظلل" الخاص بها لتجاوز سقف أسعار النفط، رغم أن هذا التكيف كلفها 14 مليار دولار لتشييد الأسطول وصيانته.

كما أن نظام الواردات الموازية يتكيف لضمان الإمداد المستقر للسلع الأساسية. ومع ذلك، فإن النموذج الاقتصادي الحالي غير مستدام على المدى الطويل.

يواجه الاقتصاد المدني "القيد الثلاثي" المتمثل في استنزاف العمالة، واستمرار أسعار الفائدة المرتفعة، والزيادات الضريبية الجديدة، مما يجعل الانتقال مرة أخرى إلى اقتصاد متنوع أمراً مؤلماً للغاية في حال استقر الإنفاق العسكري أو انخفض.



