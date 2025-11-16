بعد وفاة محمد صبري.. جمال شعبان يحذر من إهمال وجع الكتف الشمال

حذر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، من إهمال آلام الكتف الشمال، مؤكداً أنها قد تكون أحد المؤشرات الخطيرة على وجود مشكلة بالقلب، خاصة ضيق الشرايين التاجية.



وجاء التحذير بعد رواية طارق السيد، صديق الراحل محمد صبري، الذي أكد أن صبري اشتكى من ألم في الكتف الشمال قبل وفاته بيومين فقط.



وأوضح شعبان أن آلام الصدر التي تمتد إلى مناطق أخرى مثل الكتف الشمال أو الزور أو الظهر أو الفك السفلي أو فم المعدة، خاصة إذا كانت مصحوبة بعرق أو غثيان أو تزداد مع المجهود، تستدعي التوجه الفوري للطوارئ.



وأكد أن الحذر واجب، قائلاً إن الأخذ بالأسباب أمر مطلوب رغم الإيمان بأن الأعمار بيد الله. وختاماً دعا بأن يديم الله الصحة والعافية على الجميع.