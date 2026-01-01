قبل مواجهة بنين.. ما مكافأة تأهل مصر إلى ربع نهائي أمم إفريقيا؟

بعد انتهاء دور المجموعات من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة في المغرب، تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 من البطولة كأحد أفضل المنتخبات بعد أن أنهى المجموعة الثانية متصدّراً برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل واحد.

تحقيق هذا الإنجاز لم يضمن للفراعنة فقط الاستمرار في المنافسة، بل ضمن أيضًا حصول الاتحاد المصري لكرة القدم على مكافأة مالية كبيرة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF).

ما مكافأة التأهل لمنتخب مصر؟

وفقًا لما نشرته بعض المصادر الرياضية، فإن تأهل المنتخب للدور المقبل يكسب الاتحاد مبلغ 800 ألف دولار كمكافأة مباشرة عن تخطي دور المجموعات في البطولة.

ويمثل هذا المبلغ دفعة مادية مهمة للاتحاد، خاصة في ظل الأعباء المالية المرتبطة بإعداد المنتخب للمنافسات القارية، من تجهيزات فنية وطبية ولوجستية.

وقد جاء هذا الدعم المالي نتيجة الأداء القوي الذي قدمه المنتخب في البطولة حتى الآن، مع تقديم مستوى متميز في الثلاث مباريات التي خاضها في الدور الأول.

وتجدر الإشارة إلى أن التأهل إلى دور الـ16 وحده يكفل هذا العائد المالي، بينما سيزداد المبلغ بشكل كبير في حال تمكن الفراعنة من الوصول إلى أدوار متقدمة مثل ربع النهائي أو نصف النهائي.

عادة ما تُخصص من قبل الاتحاد الأفريقي جوائز مالية أعلى للمنتخبات المتقدمة في مراحل خروج المغلوب، مما يجعل لكل مباراة في الأدوار الأخيرة أهمية مضاعفة من الناحية الرياضية والمالية.

موعد مباراة مصر وبنين

على الجانب الآخر، يواصل المنتخب استعداداته لمباراة دور الـ16 المقررة ضد منتخب بنين يوم الإثنين 5 يناير 2026، في مواجهة تُعد تحدياً حقيقياً للفراعنة رغم التفوق التاريخي الذي يسجل لمصر في اللقاءات السابقة بين المنتخبين.

ويلتقى منتخب مصر مع منتخب بنين في السادسة مساء الاثنين المقبل، على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، بعدما احتل منتخب بنين المركز الثالث خلف السنغال والكونغو الديمقراطية في مجموعته.

وتصدر منتخب الفراعنة مجموعته برصيد 7 نقاط جمعها من فوزين على زيمبابوي وجنوب أفريقيا، وتعادل مع أنجولا، ليضرب موعدا مع بنين ثالث المجموعة الرابعة بعد السنغال المتصدر والكونغو الديمقراطية الوصيف.

وتُعد مباراة الاثنين هي الخامسة بين المنتخبين، حيث إن المواجهات الأربعة بين المنتخبين دليلاً على تفوق الفراعنة، حيث نجح المنتخب الوطنى في الفوز بثلاث مباريات مقابل تعادل واحدة دون أي هزيمة، وسجل الفراعنة 14 هدفًا بينما اهتزت شباكهم 5 مرات فقط.

