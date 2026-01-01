التفاصيل الكاملة لإصابة 14 عاملا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا الجديدة

ينشر “صدى البلد” التفاصيل الكاملة لحادث انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا الجديدة ، ما أسفر عن إصابة 14 عاملا وتم نقلهم إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل واصطدامها بالرصيف كانت تحمل 14 عاملا أثناء عودتهم من العمل.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة ودفعت الإسعاف بـ 5 من سيارات الي موقع الحادث. وتبين من الحادث إصابة 14 عاملا.

وضمت قائمة المصابين ناصر. خ. م 25 سنة ومحمد. ر. ع 38 سنة ومحمود. ا. ع 25 سنة وعلي. ح. ع 31 سنة وأحمد. ع. خ 25 سنة وعبد العظيم. ر. ع 32 سنة، كما اصيب كل من محمد. م. م 29 سنة ومحمد. ع. ع 28 سنة وحماده. ا. ع 31 سنة وعبد الرحمن. ب. ع 18 سنة وأحمد. ر. ع 30 سنة ومحمود. م. م 17 سنة وأحمد. ع. ع 45 سنة وعامر. ع. ع 38 سنة، وتنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.