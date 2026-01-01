إصابة 12 عاملا في انقلاب ربع نقل بالمنيا الجديدة

شهد طريق المنيا الجديدة ، حادث انقلاب سيارة ربع نقل، مما أسفر عن إصابة 12 عامل وتم نقلهم إلي المستشفي، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل واصطدامها بالرصيف كانت تحمل 12 عامل اثناء عودتهم من العمل.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة ودفعت الإسعاف ب5 من سيارات الي موقع الحادث وتبين من الحادث إصابة 12 عاملا، حيث وقع الحادث أمام مرور المنيا الجديده ، وتنوعت الاصابات بكسور وكدمات وسحجات في منطقة الجسم ، تم نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

تم تحرير المحضر اللازم بموجب الواقعة وتباشر النيابه العامه التحقيق حيال الواقعة وتم رفع آثار الحادث وعودة الحركة المرورية.